Companiile petroliere cer plata revedentei la gaze in functie de pretul din Romania, nu de cel din Austria

In prezent, potrivit unui ordin al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emis la inceputul acestui an, pretul de referinta al gazelor este calculat in functie de pretul de pe piata spot a bursei de gaze din Baumgarten, Austria.FPPG a lansat un studiu realizat de departamentul de consultanta al Deloitte, denumit "Principii de stabilire a pretului de referinta pentru gazele naturale".Studiul contine descrieri si comparatii ale situatiilor similare din alte state europene si - pornind de la contextul domestic - prezinta o serie de recomandari, precum si o alternativa optimizata la metodologia actuala de calcul a acestui pret."Tinand seama ca, la momentul actual, cea mai mare parte a productiei de gaze naturale a Romaniei provine din zacamintele onshore, incurajam aplicarea unor principii corecte de stabilire a pretului de referinta pentru gazele naturale, cu scopul de a nu periclita industria si climatul investitional", spun reprezentantii producatorilor de gaze.Astfel, in scopul sprijinirii sectorului romanesc de productie a gazului natural, atat pentru a asigura securitatea energetica a tarii, cat si pentru a proteja consumatorii vulnerabili, companiile propun ca pretul de referinta sa reflecte caracteristicile locale ale pietei si industriei (tipuri de contracte incheiate, volatilitatea preturilor, costurile percepute de operatori si cele aferente serviciilor de reglementare).Totodata, pretul de referinta trebuie sa reflecte preturi realizate efectiv, cu scopul de evita o suprataxare care ulterior s-ar putea materializa in costuri mai ridicate aplicate consumatorului final.De asemenea, pretul de referinta trebuie sa fie unul predictibil, transparent si cu caracter nediscriminatoriu si, totodata, trebuie sa fie rezultatul dialogului si al unei dezbateri constructive intre toate partile implicate."Totodata, Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) nu sustine ultimul set de amendamente adus proiectului de lege privind impozitarea veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale (Plx 199/2017), care a fost votata de Comisia de industrii si servicii din Camera Deputatilor. In urma raportului preliminar adoptat saptamana trecuta, 27 noiembrie, FPPG isi exprima dezaprobarea fata de noua serie de modificari ce include in momentul de fata eliminarea posibilitatii deducerii redeventei din impozitul veniturilor suplimentare si aplicarea acestui impozit unui pret de referinta bazat pe un pret nerealizat", se mai arata in comunicat.Impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, instituit in 2013, urmeaza sa se aplice si el la pretul de referinta al gazelor de pe piata spot din Austria, nu la pretul efectiv cu care companiile tranzactioneaza."Consideram ca aplicarea unor astfel de masuri va avea un impact negativ semnificativ si ireversibil asupra industriei romanesti de gaze naturale si implicit asupra intregii economii nationale. Prin descurajarea investitiilor vitale din acest sector, pe termen mediu si lung vor fi diminuate veniturile la bugetul de stat, vor fi afectate locuri de munca, fiind periclitata atat dinamica imediata a PIB-ului, cat si perspectivele de dezvoltare ale Romaniei, pe termen lung", potrivit federatiei din petrol si gaze.