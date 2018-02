Statul roman a pierdut redevente de 7 miliarde de lei pentru ca n-a mai schimbat pretul de referinta al gazelor din 2008

ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare."Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat din 2008. Acest pret este, la ora actuala, de 495 de lei pe mia de metri cubi. Intre timp, piata a evoluat, au existat dereglementari in 2013 si 2017. In aceasta perioada, din pacate, ANRM nu a avut disponibilitatea sa ajusteze nivelul pretului de referinta, astfel incat si incasarile la bugetul de stat sa fie la nivelul pietei", a spus Unsarescu, in deschiderea sesiunii de dezbateri.Potrivit acestuia, Curtea de Conturi a relevat, in urma a doua controale, ca acest lucru a dus la neincasarea la bugetul de stat a unei sume totale de 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, ca urmare a faptului ca pretul de calcul al redeventei a ramas la nivelul din 2008."Au fost doua rapoarte ale Curtii de Conturi. Primul a evaluat activitatea ANRM in perioada 2006 - 2010, care a stabilit ca, prin neactualizarea pretului de referinta in conditiile pietei, a existat o neincasare din redevente la nivelul anului 2010 de 2,407 miliarde de lei. Intr-un control ulterior, din 2015, Curtea de Conturi a constatat din nou ca, din neactualizarea pretului de referinta, in perioada 2011-2015 diferenta care trebuia incasata a fost de 4,671 miliarde de lei", a aratat reprezentantul ANRM.El a mai spus ca ANRM a contestat aceste rapoarte, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat castig de cauza Curtii de Conturi.Unsarescu le-a spus asociatiilor patronale din sectorul petrolului si gazelor, prezente la discutii, ca ANRM va tine cont de recomandarile lor pertinente in stabilirea noului pret de referinta a gazelor."Statul roman are nevoie de parteneri seriosi, dar un parteneriat serios presupune conditii corecte pentru ambii parteneri. Este in interesul dumneavoastra ca aceste conditii sa fie corecte, sa fie premisele unor contracte pe termen lung. Suntem deschisi la toate recomandarile care vin din partea dumneavoastra", a mai spus reprezentantul ANRM.Recent, ANMR a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont de pretul gazelor la bursa din Austria.Astfel, pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se stabileste lunar, in functie de o formula care include pretul mediu al tranzactiilor efectuate in luna anterioara perioadei pentru care se calculeaza pretul de referinta la Central European Gas Hub (CEGH) AG, operatorul hub-ului Baumgarten, unde actionar majoritar este compania OMV.In referatul privind fundamentarea propunerii, reprezentantii ANRM au aratat ca, in urma unei decizii a Curtii de Conturi, agentia a incheiat un contract de cercetare si consultanta cu Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti, pentru cercetari si expertiza tehnica privind stabilirea pretului de referinta al gazelor naturale extrase din Romania.In martie 2017 a fost constituit un colectiv de lucru, care a propus doua variante: varianta I - metoda pretului Platts, respectiv o evaluare pe baza pretului la inchidere a unei burse externe afisat de revista Platts si varianta II - metoda pretului la hub, respectiv o evaluare pe baza preturilor si a volumelor tranzactionate la o bursa externa.In continuare, in referat se mai arata ca, la solicitarea ANRM, a fost elaborata varianta III - metoda pretului ANRE, adica un pret pe baza pretului intern si extern al gazului (dupa metodele hub sau Platts), stabilind o pondere pentru pretul intern."In urma analizei propunerilor/observatiilor din cadrul dezbaterii publice, la solicitarea ANRM, UPG Ploiesti a revizuit varianta III si a intocmit varianta IV pentru calculul pretului de referinta al gazelor (eliminarea pietei reglementate) ", se mai arata in referat."Urmare analizei efectuate de catre colectivul constituit prin Ordinul presedintelui ANRE, conform procesului verbal incheiat in data de 19.12.2017, propune pentru calculul pretului de referinta al gazelor naturale din varianta II - metoda pretului la hub - evaluare pe baza preturilor si a volumelor tranzactionate la o bursa externa, doar calculul unui pret mediu pe baza tranzactionarilor la hub-ul CEGH", mai precizeaza documentul mentionat.Formula propusa ia in calcul pretul mediul al tranzactiilor efectuate intr-o luna la hub-ul respectiv, exprimat in euro pe MWh, puterea calorifica superioara medie anuala a gazelor naturale din Romania si rata medie de schimb valutar pentru leu in raport cu euro. In final, pretul de referinta al gazelor romanesti este exprimat in lei pe mia de metri cubi.