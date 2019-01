Cum verifici butelia dupa montare (despre siguranta)

(P)

Si, daca ne gandim ca singura alternativa ar ramane focul in soba cu lemne, intelegem de ce acest tip de echipament se afla la asa mare cautare. Desigur, are marele neajuns de a trebui reincarcata periodic, operatiune ce ia si timp, si bani si efort fizic, insa in rest, utilizatorii au doar cuvinte de lauda.Unde mai pui ca, in ultima perioada, cererea inca mare pe piata de profil a dus, in orase precum Satu Mare, la aparitia unor ingenioase servicii de livrari butelii la domiciliu Satu Mare , fapt ce elimina astfel disconfortul pe care il implica schimbarea buteliei.La un telefon distanta de firmele care aduc butelii la domiciliu Sibiu sau cam oriunde in tara, utilizatorii par sa treaca cu vederea riscurile pe care le implica acestea.Din fericire, in cazul in care apelam la profesionisti, montarea si verificarile de siguranta cad exclusiv in sarcina acestora, fara costuri suplimentare. Daca ne ocupam noi insine insa, este bine sa tinem seama de cateva reguli de siguranta. In primul rand, butelia se incarca doar in centre specializate, acolo unde personalul poate verifica integritatea si etanseitatea acesteia.Apoi, odata montata la aragaz, verificarile in urma racordarii nu se vor face niciodata cu flacara deschisa, urmarile putand fi de-a dreptul catastrofale. In schimb, putem folosi apa si sapun pentru a verifica daca exista scapari de gaze.In cazul in care detectam orice neregula sau miros intepator de gaz, este bine sa aerisim, sa nu aprindem lumina si sa chemam cat mai repede pompierii. In acest sens, existenta unei butelii la domiciliu Suceava , sau de centre mai retrase, reprezinta un adevarat risc si utilizarea acesteia trebuie tratata cu maxima seriozitate.