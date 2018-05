E.ON Romania: Pretul gazelor va creste semnificativ la iarna, din cauza cotatiilor petroliere

"In Romania, pretul gazelor de import este legat de cotatiile titeiului, care au crescut foarte mult in ultima perioada, astfel ca ne asteptam ca pretul pentru iarna sa creasca semnificativ, asta este clar. Importul de gaze va avea un impact si in pretul final", a spus oficialul companiei de gaze.In plus, intrucat nu exista o competitie adevarata pe piata, fiind doar doi producatori interni, pretul gazelor autohtone va tinde sa creasca si el spre cel de import."Exista un risc mare ca pretul de productie interna plus tariful de inmagazinare sa ajunga la nivelul pretului de import", a sustinut Hajdinjak.El a aratat ca, deja, iarna trecuta pretul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decat in iarna anterioara, ca urmare a cresterii cotatiilor petroliere.