E.ON Romania: Va fi o provocare sa asiguram consumul de gaze al populatiei daca va fi o iarna grea

Acestia au fost intrebati ce efecte va avea pe piata gazelor, la iarna, decizia ANRE de scadere cu 5% a preturilor reglementate, de la 1 iulie."Ramane o provocare a pietei de gaze naturale asigurarea volumelor necesare din productia interna. Daca pe fondul plafonarii pretului la 68 lei/MWh va creste consumul casnicilor si al producatorilor de energie termica este posibil sa creasca importurile in iarna pentru acoperirea necesarului de consum al pietei libere. De asemenea, consideram ca si acoperirea consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica va fi o provocare daca iarna va fi una dificila, iar noua nu ne vor fi asigurate din timp si la nivelul integral acoperitor cantitatile necesare din productia interna pentru acoperirea consumului acestor clienti", au aratat oficialii E.ON.Ei nu au dorit sa comenteze, insa, decizia ANRE de ieftinire a gazelor."Stabilirea preturilor la gaze naturale pentru segmentul reglementat al pietei este in sarcina Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) . Compania noastra a pus la dispozitia Autoritatii toate informatiile necesare solicitate. Asteptam sa primim de la ANRE documentatia care contine toate elementele luate in calcul la fundamentarea deciziei de scadere a preturilor gazelor si o vom analiza pentru a vedea care este impactul potential", au precizat reprezentantii companiei energetice.Potrivit acestora, posibilitatea aparuta de reducere a preturilor pentru populatie deriva din aplicarea OUG 114/2018, care fixeaza costurile de achizitie a gazelor la 68 de lei/MWh.Tot ca urmare a plafonarii pretului de productie interna, responsabilii E.ON nu considera ca va fi necesara modificarea preturilor pentru consumatorii casnici in iarna urmatoare.Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis, luni, ieftinirea gazelor cu peste 5%, in medie, pentru toti consumatorii casnici in regim reglementat."Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru un numar de peste 3 milioane clienti casnici cu un consum anual mai mic de 280 MWh, calculate in conformitate cu prevederile metodologiilor in vigoare, vor inregistra o scadere de peste 5% pentru intreaga piata de furnizare reglementata", se arata intr-un comunicat al reglementatorului.Aceasta evolutie este generata, in principal, de scaderea preturilor celor doi mari furnizori de pe piata reglementata a gazelor naturale.Astfel, pretul gazelor cumparate de la E.ON Gaz Furnizare Romania scade cu 3,71%, iar cel al Engie Romania va fi mai mic cu 7,89%.Principalul element component al pretului final reglementat, care a determinat scaderea medie inregistrata pe piata reglementata a gazelor naturale, a fost pretul de vanzare a gazelor naturale de catre producatorii interni de 68 lei/MWh, reglementat prin prevederile OUG 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, argumenteaza oficialii ANRE.