Europa a ajuns la un acord care permite dublarea cantitatii de gaze rusesti livrate Germaniei

Potrivit surselor, operatorul gazoductului se poate astepta la reglementari suplimentare dar proiectul derulat de un consortiu condus de grupul rus de stat Gazprom nu este in pericol.Saptamana trecuta, Rusia a atras atentia asupra unor noi obstacole in constructia gazoductului Nord Stream 2, dupa ce Germania si Franta au ajuns la un compromis cu celelalte state membre UE cu privire la revizuirea reglementarilor in domeniul transportului gazelor naturale, revizuire care vizeaza in special proiectul gazoductului Nord Stream 2.Potrivit compromisului, directiva europeana cu privire la gazele naturale va fi revizuita pentru a permite Comisiei Europene sa exercita o supervizare mai mare asupra conductelor de gaze naturale, inclusiv asupra proiectului Nord Stream 2.Aceasta inseamna ca Uniunea Europeana va putea sa impuna regulile care guverneaza piata sa interna a gazelor naturale si conductelor care provin din tarile non-UE. De asemenea, statele membre vor fi obligate sa ceara permisiunea UE atunci cand negociaza modificarea acordurilor de gaze naturale cu tarile non-UE, in eventualitatea in care regulile UE ar fi afectate.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Conducta Nord Stream 2 este preconizata sa devina operationala la finele lui 2019. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.