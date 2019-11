Europa are gaze naturale din abundenta. Furnizorii ar putea fi fortati sa reduca productia

In contextul in care depozitele sunt pline, iar iarna pare a fi una blanda, au crescut ingrijorarile cu privire la cat de multe gaze naturale lichefiate pot absorbi terminalele si retelele de gazoducte din Europa.In plus, cererea modesta din Asia si mai multe livrari din SUA si Rusia inseamna ca presiunile la adresa capacitatii Europei de a absorbi gaze naturale sunt din ce in ce mai mari."Iarna aceasta si anul viitor vor fi complicate. Europa a jucat un rol uimitor pe piata dar poate ca in prezent am epuizat toate instrumentele", a declarat Arturo Gallego, director pentru tranzactiile cu GNL la grupul britanic Centrica Plc.Daca cererea nu isi revine, furnizorii ar putea fi fortati sa reduca productia. Intr-un scenariu extrem o prabusire a preturilor ar putea obliga si o reducere a capacitatilor de export ale SUA.In plus, presiunile la adresa sistemului de gaze al Europei ar putea sa devina si mai intense. Massimo Di-Odoardo, analist la Wood Mackenzie Ltd. sustine ca importurile de gaze naturale lichefiate ar urma sa creasca semnificativ anul acesta la 81 milioane de tone, urmand ca anul viitor sa fie adaugate alte 10 milioane tone."Daca aduci un cargo cu gaze naturale lichefiate in nord-vestul Europei, cred ca vei avea dificultati in a gasi capacitati", a apreciat Peter Abdo, director la divizia de tranzactionare a Uniper SE.Unele livrari de GNL s-au vandut deja la un discount la ultimele licitatii, iar traderii pastreaza cargourile pentru o perioada de timo mai mare decat de obicei. De exemplu, cargoul Gemmata a petrecut mai mult de 10 zile in afara portului Bilbao asteptand sa fie descarcata. De asemenea, nava Hoegh Giant a asteptat mai mult de o luna in largul coastelor Spaniei inainte de a putea descarca gazele naturale lichefiate in Barcelona."Veti vedea ca unele din firmele de trading vor face eforturi in incercarea de a gasi cele mai bune piete pentru cargourile lor", a apreciat Debbie Turner, broker pentru GNL la Howe Robinson Partners.Exista si alte modalitati prin care Europa poate face fata supraabundentei de GNL, inclusiv prin trecerea termocentralelor de pe carbune pe gaz naturale. De asemenea, un rol important joaca reducerea productiei de gaze naturale in locuri precum Olanda si diminuarea importurilor din producatori precum Algeria.