Europa face primul pas catre independenta de Gazprom si investeste 1,5 miliarde de euro intr-un gazoduct pe sub Marea Adriatica

Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari si o lungime de peste 3.500 de kilometri, denumit Coridorul Sudic de Gaze, care va permite transportul a peste 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an de la zacamantul Shah Deniz II din Marea Caspica pana in Italia trecand prin Georgia, Turcia, Grecia, Albania si Marea Adriatica, a declarat un purtator de cuvant de la BEI pentru Reuters.Proiectul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP), derulat de un consortiu la care actionari sunt companiile BP, SOCAR si Snam,