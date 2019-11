Eurostat: Romania a avut cele mai scazute preturi din UE la gazele naturale pentru consumatorii casnici

Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans in Bulgaria (18,3%), Letonia (15,8%) si Estonia (14,2%).In primul semestru din acest an, in UE pretul mediu la energia electrica destinata populatiei a crescut la 21 euro pentru 100 de kWh, comparativ cu perioada similara din 2018 (cand se situa la 20 euro pentru 100 de kWh). Pretul mediu in UE la gazele naturale s-a mentinut stabil si s-a situat la sase euro per 100 kWh, in primul semestru din 2019.La nivelul UE, in primul semestru din 2019 taxele si cotizatiile erau responsabile pentru mai mult de o treime (37%) din pretul energiei electrice pentru gospodarii, la pretul gazelor naturale procentul fiind de 27%.Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului energiei electrice pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 4,3%), Portugalia (minus 4,1%), Polonia (minus 3,1%) si Grecia (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans in Olanda (20,3%), Cipru (16,4%), Lituania (14,4%) si Cehia (12%).Cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) al energiei electrice destinate consumatorilor casnici in primul semestru din acest an a fost in Bulgaria (9,9 euro pentru 100 kWh), Ungaria (11,2 euro pentru 100 kWh) si Lituania (12,5 euro pentru 100 kWh) iar cel mai ridicat in Germania (30,9 euro pentru 100 kWh), Danemarca (29,8 euro pentru 100 kWh) si Belgia (28,4 euro pentru 100 kWh).