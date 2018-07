ExxonMobil isi face calculele: Ar putea extrage 6,3 miliarde mc de gaze pe an din Marea Neagra

Aceasta ar insemna mai mult de jumatate din productia actuala a tarii, care este in jur de 11 miliarde de metri cubi pe an."Aceste descoperiri au oportunitatea de a creste economia Romaniei prin dezvoltarea acestor proiecte, dar si pe termen lung, avand in vedere potentialele venituri si alte industrii care pot creste in jurul acestor proiecte. Nu doar ca acestea cresc gradul de securitate energetica, dar aduc si posibilitatea de a imbunatati infrastructura", a spus el.Oficialul companiei americane a tinut sa sublinieze ca nu a fost luata inca decizia finala de investitie."Dar voi spune la ce ne uitam ca sa luam aceasta decizie. In primul rand, Marea Neagra reprezinta o provocare, fiind vorba de ape adanci. Apoi trebuie sa intelegem cum reglementarile vor afecta investitia noastra. Trebuie sa stim sigur ca avem un cadru fiscal predictibil si stabil. In al treilea rand, este vorba de accesul la piete. Trebuie sa gasim piete, unde sa vindem gazul. Deci avem nevoie de infrastructura in Romania, precum si de interconectari. Si pentru acestea este necesara o legislatie stabila. Iata la ce ne uitam cand analizam decizia finala de investitii", a continua Tusker.El a afirmat ca se asteapta la o productie de 6,3 miliarde de metri cubi de gaze pe an in perimetrul Neptun Deep. Americanii exploreaza acest perimetru impreuna cu OMV Petrom.In februarie, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM), anunta ca rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani."Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a sapat, adica perimetrele detinute de Lukoil, ExxonMobil si OMV Petrom, respectiv Black Sea Oil and Gas", a spus oficialul ANRM.Astfel ca, in 2025, Romania va produce in total aproximativ 20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra. In prezent, in Romania se extrag circa 11 miliarde de metri cubi de gaze pe an, iar consumul national este tot in jurul acestei valori.El a aratat ca ExxonMobil si OMV Petrom au investit pana acum in perimetrul Neptun circa 2 miliarde de dolari, Lukoil - peste 500 de milioane de dolari in perimetrul Trident, iar Black Sea Oil and Gas - 200 de milioane de dolari in perimetrele Midia si Pelican.