Forestierii avertizeaza ca exportul gazelor naturale va lasa populatia fara alternative la incalzirea cu lemne

"Ceea ce se intampla in Romania este un dezastru economic, social si de mediu, rezultatul unei incapacitati administrative a statului roman, care ne mentine in subdezvoltare.In Luna Padurii trebuie sa avem in vedere situatia reala din Romania: criza de resursa si prioritizarea directionarii resursei de lemn catre lemn de foc prin Codul Silvic, criza care pune presiune pe paduri inclusiv sub aspectul taierilor ilegale.Concomitent crizei lemnului de foc - in fond o criza de resursa energetica - statul roman se pregateste sa permita exportul resurselor de gaze!In conditiile in care, din totalul de 8 milioane locuinte, patru milioane se incalzesc cu lemne, doua milioane cu centrale individuale pe gaz si doua milioane sunt racordate la sisteme centralizate, atragem si noi atentia ca prin realizarea proiectului BRUA - conducta ce va lega exploatarile Romaniei din zacaminte de gaz din Marea Neagra cu Ungaria - aceasta resursa a Romaniei va fi exportata in detrimentul populatiei Romaniei, care va ramane captiva si fara alternative la incalzirea cu lemne", precizeaza comunitatea forestierilor, intr-un comunicat de presa, transmis luni AGERPRES.Potrivit sursei citate, daca reteaua de distributie a gazelor s-ar extinde, iar inca doua milioane de locuinte ar fi racordate la gaze, consumul populatiei de gaze s-ar dubla, atingand 5 miliarde mc, in timp ce prin conducta BRUA patru miliarde mc/an vor fi exportate catre Ungaria." (...) daca toate locuintele din Romania ar fi conectate la reteaua de gaze, asa cum se intampla in tarile civilizate, consumul de gaze abia ar atinge 7,5 miliarde mc/an, dintr-o productie totala de 15 miliarde mc/an a Romaniei estimata pentru urmatorii ani.", noteaza Fordaq.La ora actuala, Romania se afla intr-un proces de infringement deschis de Comisia Europeana pentru blocarea exporturilor de gaze.Luna trecuta, comisarul european pentru Energie, Miguel Canete, a declarat ca forul european va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale.Pe data de 4 octombrie 2017, Comisia de industrii si servicii din Camera Deputatilor a avizat pozitiv legea de aprobare a OUG 64/2016, insa unul dintre amendamentele votate instituie obligatia ca 70% din gazele produse in Romania sa fie tranzactionate pe o singura bursa, respectiv OPCOM.Pe de alta parte, in viziunea forestierilor,"In fiecare an, intre 15 martie si 15 aprilie este marcata Luna Padurii, o perioada dedicata sadirii arborilor, activitatilor ce incurajeaza acordarea grijii cuvenite pentru protejarea padurii si extinderii vegetatiei forestiere. In aceasta perioada, cand padurea este in centrul atentiei, Comunitatea Forestierilor - Fordaq atrage atentia asupra faptului ca sectorul silvic din Romania este in continuare afectat de binecunoscuta modificare a art. 59 din Codul Silvic prin care s-a dorit ca masa lemnoasa din lucrarile de rarituri, igiena si produse accidentale sa fie exploatata in regie proprie sau prestatii de catre Romsilva si vanduta direct catre populatie, pe baza de tabele de repartitie facute de primarii", se precizeaza in comunicatul citat.Reprezentantii Fordaq considera ca Romsilva nu are logistica si dotarea necesare pentru exploatarea in regie, sistemul de achizitii prin SEAP/receptii/vanzare a masei lemnoase din prestatii de exploatare este foarte greu aplicabil, sunt volume mari rezultate, de rasinoase nevandabile ca lemn de foc iar lemnul va fi pe drumuri forestiere, indepartate de cererea de lemn de foc.In acelasi timp, Comunitatea Forestierilor considera ca modificarea articolului 59 din Codul Silvic nu functioneaza, in conditiile in care Romsilva a oferit la prestatii un volum de 1,77 milioane mc si a contractat, in ianuarie, doar 90.000 mc (5%), iar pana la zi abia au ajuns la 150.000 mc.