Franta si Germania au ajuns la un compromis pentru gazoductul Nord Stream 2

Solutia de compromis a fost trimisa ambasadorilor statelor membre la Bruxelles. Daca va fi acceptat, compromisul ar permite evitarea unei crize intre Paris si Bruxelles si, de asemenea, ar permite Frantei sa isi dea acordul pentru adoptarea unor noi reguli europene privind transportul gazelor naturale, au explicat pentru AFP surse diplomatice.Comisia Europeana vrea sa extinda campul de aplicare a Directivei privind gazele naturale la infrastructurile care provin din tarile terte, care ar trebui sa respecte aceleasi reguli cu cele europene, respectiv transparenta preturilor, accesul tertilor la infrastructuri, precum si separarea activitatilor intre furnizorii de gaze si gestionarii infrastructurilor. In prezent, proiectul Nord Stream 2 nu respecta aceste reguli.Joi, Ministerul francez al Afacerilor Externe a anuntat ca Franta va sustine revizuirea Directivei europene cu privire la gazele naturale, care vizeaza si proiectul gazoductului Nord Stream 2. In schimb, Berlinul se opune unei revizuiri a documentului, care in prezent se aplica doar gazoductelor interne si care, daca s-ar aplica si gazoductelor ce provin din tarile terte, ar putea afecta proiectul gazoductului Nord Stream 2.Cand vine vorba de proiectul Nord Stream 2, blocul comunitar este impartit in doua. Pe de o parte, se afla statele din Europa de Est, cele nordice si cele baltice, care considera ca acest gazoduct face din UE un ostatic al Moscovei, iar pe de alta parte se regasesc statele din nordul Europei, in special Germania, care pun accentul pe avantajele economice ale proiectului.In stadiul actual al procedurii legislative, statele membre UE trebuie sa se puna de acord asupra pozitiei lor inainte de a putea incepe sa negocieze cu Parlamentul European, care si-a exprimat deja opozitia fata de Nord Stream 2.Cat de rapid va fi adoptat actul legislativ este un aspect vital pentru viitorul gazoductului Nord Stream 2. Propunerea Comisiei Europene prevede reguli mai dure pentru noile proiecte de infrastructura, insa lucrarile pentru constructia Nord Stream 2 sunt deja in derulare.Orice intarziere in constructia gazoductului Nord Stream 2 ar slabi pozitia Moscovei in negocierile cu Ucraina pentru un nou acord de tranzit al gazelor naturale si ar crea incertitudini pentru partenerii Gazprom in proiectul Nord Stream 2, respectiv firmele Uniper, Wintershall, Shell, OMV si Engie.