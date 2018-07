Gazele din Marea Neagra ar putea aduce Romaniei 230 de milioane de euro pe an

Aceasta, in conditiile in care veniturile la bugetul de stat din redevente sunt estimate in acest an la 140 de milioane de euro.In plus, rata efectiva a redeventelor pentru perimetrele offshore este de 13%, intrucat productia este mare, in timp ce media redeventei din perimetrele onshore (terestre) este de 7%.Companiile arata care sunt beneficiile pentru statul roman in urma derularii acestor proiecte, precizand ca exista un potential de peste 6 miliarde de dolari in investitii pe termen scurt pentru proiecte offshore noi si in infrastructura aferenta, pe langa cele doua miliarde de dolari deja investite in aceste proiecte in ultimii 10 ani.Petrolistii estimeaza ca aceste lucruri maresc increderea investitorilor, facand Romania mai atragatoare pentru investitii suplimentare, cresc securitatea in furnizare si sunt catalizator pentru noi oportunitati de crestere economica, generand noi industrii si consumatori in lantul de utilizare a gazelor, precum petrochimie, productia de electricitate, dezvoltarea serviciilor suport.In plus, membrii RBSTA arata ca este necesara o legislatie separata pentru sectorul petrolier maritim, deoarece forarea unei sonde offshore in apele de mica adancime poate costa de 10 ori mai mult decat o sonda standard pe uscat, in timp ce forarea unei sonde offshore in apele adanci poate costa de 100 de ori mai mult decat o sonda standard pe uscat."In ultimii 10 ani s-au investit peste 2 miliarde de dolari doar pentru activitatile de explorare. Dezvoltarea facilitatilor de productie pentru proiectele noi implica investitii suplimentare de cateva miliarde de dolari. Pot trece 15 ani de la explorare pana la prima productie. Investitorii cheltuiesc toti banii in avans", se arata pe site-ul asociatiei.Un principiu absolut fundamental pentru comunitatea globala de afaceri este 'Sanctitatea Contractelor', care impune ca toate partile sa respecte toate clauzele contractului pe intreaga durata a acestuia. Redeventele/impozitele petroliere pot fi modificate numai in ceea ce priveste viitoarele concesiuni, cu exceptia cazului in care sunt semnate Acte Aditionale la Acordurile Petroliere cu fiecare Titular in parte, adauga reprezentantii companiilor."Cresterea impozitelor atunci cand au fost realizate deja investitii semnificative in explorare ar putea fi considerata o masura punitiva. In ultimii 10 ani s-au investit peste doua miliarde de dolari numai in activitatile de explorare si un miliard de dolari in perimetrele aflate in prezent in exploatare. Confirmarea legala si contractuala a stabilitatii fiscale in ceea ce priveste petrolul si gazele offshore este esentiala pentru increderea investitorilor si va fi esentiala pentru titularii de concesiuni inainte de a lua decizia finala de investitie", continua acestia.Dupa mai mult de 10 ani de activitate intensa si peste doua miliarde de euro investite in explorarea Marii Negre, investitorii sunt pe punctul de a trece in faza de dezvoltare. Cu toate acestea, nu pot fi luate decizii fara a avea claritate in privinta procesului de reglementare, au subliniat oficialii petrolistilor.Printre companiile membre RBSTA se numara ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil, Romgaz si Black Sea Oil and Gas.In urma cu o saptamana, Camera Deputatilor a adoptat Legea offshore, care stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat la acea data ca, prin modificarile aduse proiectului Legii offshore, s-a urmarit ca Romania sa nu mai fie independenta energetic de Rusia."Faptul ca am pus 50% din toata productia pe contracte bilaterale, iar 50% tranzactionare pe piata romaneasca inseamna ca Romania devine una dintre putinele tari din lume care devin independente energetic. De asemenea, suprataxare zero nu putea fi acceptata, pentru ca nu poti ca stat roman sa nu incasezi absolut nimic", a declarat Dragnea, in plenul Camerei Deputatilor.