Gazprom anunta ca gazoductul Turkish Stream este finalizat in proportie de 80%

"Implementarea celor mai importante proiecte de export ale Gazprom spre Europa continua. Se deruleaza lucrari pregatitoare pentru a amplasa tevi pentru gazoductul Nord Stream-2 in apele teritoriale ale Germaniei...In ceea ce priveste gazoductul Turkish Stream, au fost amplasate tevi cu o lungime de 1.500 de kilometri sau aproximativ 80% din lungimea totala", a spus Alexey Miller.Seful Gazprom a mai informat ca in primele opt luni ale anului, grupul rus a exportat spre tarile din Uniunea Europeana si Turcia o cantitate de 133,3 miliarde metri cubi de gaze naturale, "in crestere cu 5,6% sau sapte miliarde metri cubi comparativ u perioada similara a anului trecut".In 2017, Gazprom a exportat spre Europa si Turcia un volum record de 194,4 miliarde metri cubi de gaze naturale si spera ca in 2018 exporturile sale spre Europa si Turcia sa depaseasca pragul de 200 de miliarde metri cubi.Gazprom a inceput constructia sectiunii offshore a gazoductului Turkish Stream in luna mai 2017. Cu o lungime de 900 de kilometri, gazoductul Turkish Stream va lega Anapa de regiunea Thracia de pe coasta turceasca a Marii Negre. Una din cele doua linii ale gazoductului este destinata aprovizionarii pietei din Turcia cu gaze naturale rusesti iar cea de-a doua ar urma sa transporte gaze naturale catre tarile din sudul si sud-estul Europei. Fiecare din cele doua linii ale gazoductului Turkish Stream ar urma sa aiba o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an.In luna decembrie 2014, Rusia a anuntat ca renunta la proiectul gazoductului "South Stream", care urma sa permita furnizarea de gaze naturale rusesti spre Bulgaria, Serbia si Ungaria, via Marea Neagra, in favoarea proiectului "Turkish Stream", care prevede constructia unei conducte de gaze din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra.Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Companiile romanesti nu au contracte de import incheiate direct cu Gazprom, ci cu doua firme intermediare, respectiv Imex Oil, o subsidiara a grupului rus Conef, si WIEE, un joint-venture intre Gazprom si firma germana Wintershall.