Gazprom avertizeaza Europa ca risca sa aiba probleme daca renunta la gazul rusesc

Administratia Trump si-a anuntat intentia de a oferi gaze naturale din SUA Europei si Asiei, pentru a reduce puterea de care se bucura pe piata energetica o serei de actori precum Rusia si OPEC.Avertismentul Gazprom vine intr-o perioada in care grupul rus se pregateste sa demareze livrarile la scara larga de gaze naturale spre China, o miscare ce pare similara cu strategia petroliera a Rusiei, care de-a lungul anilor a devenit un important furnizor de titei al Beijingului pe seama Europei.Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a subliniat insa ca grupul rus dispune de suficiente cantitati de gaze naturale, atat pentru Europa, cat si pentru Asia, dar a subliniat ca a venit timpul pentru Europa sa decida de unde isi cumpara gazele naturale."Europa a calculat gresit atunci cand a presupus ca nu va avea nevoie de o cantitate suplimentara semnificativa de gaze naturale, iar, daca va fi nevoie, o va putea cumpara din alta parte decat Rusia", a declarat Medvedev.Anul trecut exporturile de gaze ale Gazprom au crescut cu 8%, pana la un record istoric de 194 miliarde metri cubi, ceea ce i-a conferit concernului rus o cota record de 35% pe piata din Europa.Medvedev a estimat ca ponderea Gazprom ar putea trece de 40% in timp, avand in vedere ca cererea de gaze a Europei va creste, productia realizata in Olanda si Marea Britanie va scadea, iar ritmul de crestere a productiei Norvegiei va incetini dupa 2025. In plus, livrarile de gaze din SUA vor ramane modeste, scumpe si vor merge in principal spre Asia."Multi analisti seriosi arata ca Europa se va confrunta in scurt timp cu o problema majora in aprovizionarea cu gaze si, ceea ce este mai rau, cu o crestere semnificativa a preturilor. Cu privire la cei care solicita o reducere a dependentei de gazele rusesti, ar trebui ca si noi in Rusia sa vorbim de o supra-dependenta de banii proveniti de pe un singur continent? De fapt, toate astea arata ca suntem reciproc dependenti", a spus Alexander Medvedev.Anul viitor, Gazprom va inaugura un gazoduct care ii va permite sa livreze Chinei cantitati semnificative de gaze naturale si are intentia ca pana in 2025, cand ar urma sa fie construita o alta ruta majora, sa cucereasca cel putin 10% din piata."Putem sa furnizam intreaga cantitate de gaze naturale de care Europa are nevoie, chiar daca intram pe o noua piata cum este China. Insa, Europa trebuie sa se decida acum. Trebuie sa inceapa sa se gandeasca, inca de pe acum cine le va asigura necesitatile suplimentare dupa 2025. Din pacate, nu exista un dialog energetic intre Rusia si UE", a subliniat Medvedev.Potrivit acestuia, chiar si in situatia in care Gazprom va finaliza la timp cele doua proiecte de gazoducte, Nord Stream 2 si Turkish Stream, acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi decalajul creat de cresterea cererii si diminuarea ofertei."Iar gazele naturale lichefiate (LNG) nu vor putea acoperi nici ele decalajul", a avertizat Medvedev, in opinia caruia livrarile de LNG ale SUA vor romane modeste, in timp ce Qatarul va prefera sa vanda cantitati mari catre pietele asiatice care platesc preturi mai mari.