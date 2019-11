Gazul se tranzactioneaza pe bursa la preturi minime-record, in urma temperaturilor ridicate

Astfel, in zilele de luni, marti si miercuri, pe platforma Day Ahead, s-a realizat cate o tranzactie, foarte aproape sau sub pretul reglementat de 68 de lei pe MWh.Luni, s-a vandut o cantitate de 720 MWh la pretul de 69,4 lei pe MWh, marti s-au tranzactionat 230 MWh cu 67,9 lei pe MWh, iar miercuri, pana la ora transmiterii acestei stiri, se perfectase o tranzactie cu 100 MWh la pretul de 67 lei pe MWh.Si pe piata intraday au fost preturi sub cel reglementat, respectiv 66,3 lei pe MWh si 63,6 lei pe MWh, in zilele de luni si marti, iar miercuri s-a realizat o tranzactie cu 72 de lei pe MWh.Pe 21 octombrie, BRM a remis un comunicat de presa in care preciza ca, in ziua precedenta, au fost tranzactionate gaze la pretul de 67 de lei pe MWh pe piata spot, aceasta fiind cea mai mica cotatie din ultimele sase luni."In urma introducerii pretului la gaze de 68 de lei/MWh, atat furnizorii, cat si producatorii, in asteptarea unui pret mai bun, al sezonului rece, au preferat sa inmagazineze considerabil gazele din productia interna", explicau reprezentantii operatorului bursier.