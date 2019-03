Guvernul a plafonat pretul gazelor doar pentru consumatorii casnici, nu si pentru cei industriali

"Asa cum am spus, noi vrem sa protejam consumatorul casnic, in consecinta pretul reglementat de 68 de lei (pe MWh - n.r.) la producator se refera la gazele care vor fi vandute spre consumatorul casnic si spre CET-uri, pentru partea de gaze care se refera la incalzire, adica protejam in continuare numai consumatorul casnic", a spus Anton.OUG 114/2018 prevedea plafonarea pretului gazelor la 68 de lei pe MWh atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali.Am redus cei 2%, faimosul 2% (contributia de 2% din cifra de afaceri - n.r.), l-am redus pentru producatorii de energie electrica pe baza de carbune si am spus chestia asta de multe ori si o s-o spun in continuare: producatorii de energie electrica pe carbune sunt impovarati ingrozitor de certificate (de emisii poluante - n.r.) si atunci nu mai are niciun rost sa-i impovaram si cu o taxa de 2%", a aratat oficialul guvernamental.El a subliniat ca toate aceste masuri au aparut in urma discutiilor avute cu absolut toti actorii implicati.O a treia modificare a OUG 114 pe partea de energie a fost majorarea ratei reglementate de rentabilitate a operatorilor de distributie de la 5,6% la 6,9%."In discutiile pe care le-am avut rata de rentabilitate a capitalului investit in acest an a scazut dramatic, de la 7 si ceva (7,7% - n.r.) la 5,6 printr-o decizie a ANRE si pentru ca toata lumea ne-a cerut ca aceasta rata sa nu scada asa de dramatic si sa ramana totusi la o valoare rezonabila, valoarea pe care am discutat-o si am agreat-o impreuna, am trecut in lege valoarea de 6,9 (% - n.r.) . Rata aceasta nu reprezinta altceva decat investitiile pe care le recunoastem in costuri distribuitorilor", a sustinut Anton.De asemenea, el a anuntat ca OUG 114/2018 va fi modificata, din nou, in urmatoarea sedinta de Guvern."In fine, a patra modificare mi-ar fi facut foarte mare placere sa va spun ca este legata de un act normativ pe care l-am adoptat astazi in Guvern, probabil ca o sa-l adoptam in urmatoarea sedinta de Guvern. Este legata de extensia retelelor de gaze pentru populatie, extensie pe care, prin modificarile aduse la 114, putem sa o facem utilizand si fonduri publice, Pana acum existau niste restrictii referitoare la utilizarea fondurilor publice", a precizat ministrul.Intr-un raspuns al Consiliului Concurentei catre Ministerul Energiei, obtinut recent de AGERPRES, se arata ca reducerea contributiei de la 2% din cifra de afaceri la 0,2% pentru producatorii de energie pe carbune, asa cum propune Ministerul Energiei, ridica suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat si ar trebui agreata cu Comisia Europeana si cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) .