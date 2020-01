Merkel: Acordul dintre Gazprom si Naftogaz garanteaza aprovizionarea cu gaze a Europei

"Ma bucur ca acele conversatii derulate timp de un an si jumatate privind tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina in sfarsit au fost finalizate cu succes. Continuarea tranzitului de gaze prin Ucraina incepand de la 1 ianuarie 2020 este un bun si important semnal pentru garantarea securitatii aprovizionarii cu gaze a Europei", a declarat Merkel intr-un comunicat.Cancelarul a multumit celor parti semnatare, vicepresedintelui Comisiei Europene, Maros Sefcovic, ministrului german al Economiei, Peter Altmaier, precum si tuturor celor implicati.I-a multumit, in particular, lui Georg Graf Waldersee, insarcinat special al Guvernului german, "care in ultimele trei luni a contribuit considerabil prin implicarea sa in medierea dintre Rusia si Ucraina".Comunicatul reaminteste ca acordul are o durata de cel putin cinci ani si vizeaza "volume minime de tranzit anual substantiale".Contractul, semnat luni seara la Viena si care se bazeaza pe acordul politic la care s-a ajuns in 19-20 decembrie, la Berlin si, respectiv la Minsk, stipuleaza un volum de tranzit de 65 miliarde metri cubi de gaze in 2020 si de 40 miliarde metri cubi in urmatorii patru ani (2021-2024).In plus, cele doua companii au semnat un acord care vizeaza retragerea tuturor plangerilor in Justitie prin care Kiev cerea Gazprom peste 12 miliarde dolari, desi gigantul rus a platit Kievului 2,9 miliarde dolari conform deciziei Tribunalului de Arbitraj de la Stockholm."Acum toate aspectele sunt reglementate si reclamatiile reciproce anulate. Tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina va continua in conditii care vor satisface toate partile", a declarat premierul rus Dmitri Medvedev.Presedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a explicat ca acest contract cu Rusia garanteaza pentru tara sa venituri peste sapte miliarde dolari.Guvernul ucrainean subliniaza ca acest contract de tranzit cu Rusia era necesar pentru protejarea miilor de locuri de munca si a tarifelor mai reduse pentru consumatorii ucraineeni.In plus, Naftogaz a relationat succesul negocierilor cu Gazprom cu decizia SUA de a impune sanctiuni proiectului gazoductului rus Nord Stream 2, ceea ce a obligat Rusia sa il suspende.