Ministerul Economiei anunta ca Transgaz a finalizat deja aproape jumatate din conducta BRUA

In cadrul proiectului BRUA-Faza 1, investitie de aproximativ 560 milioane de euro, se vor desfasura lucrari pe teritoriul a 11 judete din tara. Noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km si o capacitate maxima de 1,5 miliarde de mc/ anual spre Bulgaria si 4,4 miliarde de mc/ anual spre Ungaria.Pana la acest moment au fost finalizati 215 km de conducta si trei statii de comprimare, dupa cum urmeaza: STG Jupa - finalizata, se afla in probe tehnologice, punerea in functiune va avea loc la 1 octombrie 2019; Podisor - finalizata in proportie de circa 90%, punerea in functiune va avea loc la 1 noiembrie 2019; Bibesti - finalizata 80%, punerea in functiune este estimata pentru data de 17 aprilie 2020.In vederea cresterii sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor, pentru consolidarea si echilibrarea SNT, Transgaz a demarat construirea unor tronsoane de conducta pe directiile DN 250 Pojorata - Vatra Dornei, DN 300 Mintia - Brad - Mintia - Brad - Stei; Craiova - Segarcea - Bailesti - Calafat.Prin finalizarea tronsonului de conducta Pojorata - Vatra Dornei, se creeaza premisa interconectarii sistemului de transport gaze naturale din partea de Nord - Vest a tarii (zona de consum Bistrita), cu sistemul de transport gaze naturale din partea de Nord - Est (zona de consum Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei), definindu-se astfel ca proiect de importanta nationala.Totodata, conducta de transport gaze naturale DN 300 Mintia - Brad - Stei este necesara si oportuna in vederea cresterii sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor din vestul tarii.In plus, aceasta va realiza interconectarea conductei de transport gaze naturale Cefa - Capalna - Beius - Stei cu conducta de transport gaze naturale Simeria - Mintia.Pe noua directie de consum se pot infiinta noi distributii de gaze: Tronson Mintia - Brad, Etapa I: comunele Baita, Valisoara, Luncoiu de Jos, Ribita, respectiv municipiul Brad; Tronson Brad - Stei, Etapa II (proiect in faza Studiu de prefezabilitate, in lungime de 53 km): comunele Baia de Cris, Vata de Jos si Tomesti pe teritoriul judetului Hunedoara, comunele Halmagel, Halmagiu, Varfurile pe teritoriul judetului Arad, comunele Cristioru de Jos, Carpinet si orasul Vascau pe teritoriul judetului Bihor.Pentru tronsonul de conducta DN 300 Mintia - Brad, valoarea lucrarilor de executie a fost estimata la 22,4 milioane lei fara TVA, cu termen de finalizare trimestrul I din 2020.Obiectivul de investitie Craiova - Segarcea - Bailesti - Calafat se va realiza in doua etape: Etapa I, tronsonul de conducta Craiova - Segarcea, va asigura alimentarea cu gaze naturale a comunelor Carcea, Malu Mare, Ghindeni, Teasc, Calopar si Segarcea; Etapa II, tronson Segarcea - Calafat in lungime aproximativ 82 km, cu un debit de 70.000 Smc/ hcare va alimenta localitatile: Cerat, Dranic, Lipovu, Intorsura, Giurgita, Barca, Urzicuta, Goicea, Afumati, Silistea Crucii, Cioroiasi, Bistret, Negoi, Catane, Galiciuca, Bailesti, Galicea Mare, Rast, Seaca de Camp, Piscu Vechi, Poiana Mare, Ciupercenii Noi, Maglavit, Motatei, Ghidici, Desa, Calafat. Acest tronson de conducta este in faza de proiectare.Pentru tronsonul de conducta Craiova - Segarcea valoarea estimata a lucrarilor de executie a acestui tronson este de 33,53 milioane lei fara TVA, iar termenul de finalizare este trimestrul I 2020.