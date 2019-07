Ministerul Energiei explica de ce importurile de gaze au fost 353 de ori mai mari decat anul trecut: Acum sunt mai ieftine!

Aceasta dupa ce, luni, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a publicat cantitatile de gaze importate in luna mai 2019, respectiv 1.185.490 MWh, acestea fiind de 353 de ori mai mari decat in luna mai 2018 (3.353 MWh)."Insistam asupra faptului ca importurile de gaze din aceasta perioada avantajeaza Romania, in conditiile in care preturile de import din aceasta perioada sunt cu mult mai scazute decat in varf de iarna", au scris, luni seara, reprezentantii ministerului.Ministrul de resort, Anton Anton, afirmat, la finele lunii mai, ca majorarea importurilor de gaze nu reprezinta o problema. "Daca pretul gazelor de productie interna este mai mare decat gazele de import, industria se va orienta catre gazele de import. Nu vad care e problema", a afirmat Anton, intr-o conferinta.ANRE a publicat si pretul gazelor de import din luna mai 2019, care a fost de 89 de lei pe MWh, cu 12% mai mic decat cel al gazelor romanesti (101 lei pe MWh, potrivit cotatiilor de la Bursa Romana de Marfuri).Totodata, Ministerul Energiei precizeaza, pe Facebook, ca este preocupat de asigurarea stocurilor de gaze naturale necesare pentru sezonul rece."Astfel, in aceasta perioada, atentia noastra a fost indreptata spre umplerea depozitelor subterane cu gaze naturale la preturi cat mai bune. Astfel, la jumatatea lunii iulie 2019, Romania avea stocata in depozitele subterane o cantitate de 1,535 miliarde metri cubi de gaze, fata de 1,237 miliarde metri cubi la aceeasi data din anul 2018", spun oficialii institutiei.Acestia au adaugat ca stocul minim obligatoriu pentru iarna urmatoare a fost majorat, fata de 2018, cu 10%, pana la 2,18 miliarde de metri cubi de gaze.