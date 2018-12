Ministerul Energiei: Plafonarea pretului gazelor, o propunere asumata de Guvern pentru protectia populatiei

"Precizam ca orice opinie oficiala a Ministerului Energiei este transmisa prin vocile autorizate ale Ministerului Energiei si nu prin voci care nu-si asuma o identitate. In acelasi timp, mentionam ca proiectul Ordonantei de Urgenta care prevede un set de masuri, printre care si plafonarea pretului la gazele naturale, este o propunere asumata de Guvernul Romaniei pentru protectia populatiei, in fata unor posibile scumpiri a gazului natural, peste nivelul de suportabilitate al acesteia", se mentioneaza in comunicat.Reactia Ministerului Energiei vine dupa ce surse din acest minister au precizat miercuri pentru AGERPRES ca o plafonare a pretului la gaze nu se justifica in prezent, pentru ca nu exista situatii de monopol in piata, iar o astfel de masura i-ar avantaja pe marii consumatori de gaze, pe importatori si pe Gazprom.Ministerul Energiei precizeaza ca informatiile citate de AGERPRES ca "surse ministeriale" sub titlul "Plafonarea pretului gazelor nu se justifica! Masura i-ar avantaja pe consumatorii industriali si pe Gazprom" nu reprezinta pozitia oficiala a Ministerului Energiei.Specialistii citati de AGERPRES au sustinut ca "in acest moment, o plafonare a pretului gazelor nu se justifica, intrucat in piata nu exista monopol si avem si o sursa externa, de import".Potrivit acestora, masura nu ar avea niciun impact pentru consumatorii casnici in aceasta iarna, intrucat companiile care furnizeaza gaze populatiei au achizitionat deja cantitatile necesare inca din vara, cand preturile erau mai mici."Intr-adevar, exista acum pe bursa de gaze si preturi de peste 100 de lei pe MWh, insa acestea sunt cantitati mici, pentru consumatorii industriali", au spus specialistii.In opinia lor, castigatorii unei masuri de plafonare a pretului sunt marii consumatori de gaze, care vor cumpara la pretul stabilit de Guvern, adica 68 de lei pe MWh, nu la pretul pietei de acum."La acest pret, este de asteptat sa creasca si consumul industrial de gaze, ceea ce va insemna un import mai mare. Astfel ca vor castiga si cei care importa gaze si furnizorul extern al Romaniei, Gazprom", au mai spus sursele citate.Expertii citati au adaugat ca, si daca nu se va aplica masura, semnalul lansat in piata este dezastruos."Romania a dat un semn ca lupta impotriva UE, ca nu respecta obligatiile din tratatul de aderare, ca nu respecta principiul de piata libera. Investitorii nu vor mai investi, pentru ca vor sti ca riscul este foarte mare", au mai aratat specialistii din minister.Marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Executivul are in vedere plafonarea pretului la gazele naturale din productia interna la 68 lei/MWh, pe o perioada de trei ani, pana in februarie 2022."Stabilirea unui plafon privind pretul la gaze este alta masura avuta in vedere pentru a proteja atat consumatorii casnici cat si mediul economic. Din pacate, comportamentul unor companii in diferite sectoare de activitate arata foarte clar un dispret, putem spune, fata de ce inseamna economia din Romania, un comportament desigur in baza unor legi existente, un comportament incorect fata de ce inseamna economia din Romania, unde aceste companii si-au gasit proiecte, dezvolta proiecte, dar care prin diferite metode, cum e cazul sectorului de gaze sa spunem, aplica preturi, sau sunt diferente foarte mari intre ce inseamna pretul de productie si pretul pe care consumatorul final il plateste. Asa ca se propune o limitare de 68 lei pe MWh pe o perioada de trei ani, pana in 28 februarie 2022, astfel incat pretul de achizitie platit de furnizori pentru gazele din productia interna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor finali, si consumatorilor casnici din industrie nu poate depasi valoarea de 68 lei pe MWh, indiferent de vanzator", a explicat Teodorovici.El a subliniat ca necesitatea adoptarii unei astfel de masuri a rezultat din comportamentul "incorect" aplicat de producatorii care vand gaz natural extras la un pret de trei ori mai mare fata de pretul de productie.Ministrul Finantelor a lansat ideea plafonarii pretului la gaze naturale si in vara acestui an, aratand ca, desi comunista pana la un punct, aceasta masura este necesara intrucat pe piata nu exista concurenta.