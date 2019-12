Ministrul Economiei: Energia electrica si gazele pentru populatie nu se vor scumpi in aceasta iarna #Interviu

Popescu a aratat ca Guvernul liberal a luat deja masuri pentru abrogarea OUG 114/2018 pe partea de energie, astfel incat pretul gazelor la producator sa fie din nou liberalizat la 1 iulie 2020, iar plafonul de 68 de lei pe MWh sa fie ridicat. La acea data, volumul de gaze care va ajunge pe piata va fi mai mare, astfel ca preturile nu au niciun motiv sa creasca.In ceea ce priveste piata de energie electrica, Romania a obtinut o derogare de un an de la Comisia Europeana pentru punerea in aplicare a Regulamentului 943, adica liberalizarea pietei, regulament care ar fi trebuit implementat la 1 ianuarie 2020. Astfel ca preturile pentru consumatorii casnici vor continua sa fie reglementate pe tot parcursul anului viitor.Ministrul Economiei a precizat ca OUG 114 nu a avut niciun efect pozitiv in economie. Preturile pentru populatie nu au scazut si, mai mult, prevederile actului normativ au dus la aparitia unei noi categorii de "baieti destepti din energie", precum Enel si CEZ, care au luat din profiturile producatorilor de energie de stat si acum vor sa vanda operatiunile din Romania.Gazele din Marea Neagra trebuie extrase si folosite cat mai mult in interiorul tarii, considera Popescu. Aceasta deoarece exista riscul ca, dupa 2027, Uniunea Europeana sa nu mai sustina proiectele pe gaze, iar Romania sa nu mai poata folosi resursele uriase pe care le detine in Marea Neagra.Greu de gasit efecte pozitive, inclusiv daca vorbim de acel salariu minim in constructii care sa zicem ca a avut un efect pozitiv asupra pastrarii salariatilor, pastrarii lucratorilor din constructii. In schimb, a avut alte efecte negative in lant, pentru ca atunci cand s-au gandit sa dea Ordonanta 114 nu s-au gandit ca, odata cu cresterea salariului minim, creste si manopera, tariful de manopera.Tariful de manopera crescand, asta ar insemna acte aditionale la contractele pe care agentii economici din domeniul contructiilor trebuiau sa le faca cu unitatile administrativ teritoriale, cu lucrarile publice, cu companiile, cu tot. Aici s-au lovit de o problema, pentru ca nicio institutie publica nu si-a asumat, neavand buget, sa mareasca cu valoarea manoperei valoarea contractelor. Si de aici s-a intrat in blocaj. Este o pierdere de investitii si avem mari probleme. Va spun ca avem, sper sa gasim solutii...La Iernut, de exemplu, la compania noastra Romgaz, pentru constructia centralei de la Iernut, odata cu Ordonanta 114 a crescut foarte mult manopera si pana s-a gasit o solutie de modificare a tarifelor s-au pierdut vreo 6-7 luni, iar intre timp si contractorul general, compania spaniola a si intrat in faliment. Adica creeaza probleme la care vechii guvernanti nu s-au gandit.Un lucru bun, sa spun asa, salariul minim in constructii a crescut la 3.000 de lei. Nefinalizat si cu o posibilitate de a creste valoarea contractului prin acte aditionale proportional cu manopera, a creat mari probleme. Daca este sa vorbim de un lucru bun, dar nici acela nu a fost dus pana la capat. In rest, sincer sa fiu, eu nu vorbesc despre lucruri bune, pentru ca in zona pe care noi, ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, o controlam sau ne ocupam de ea a adus numai deservicii si numai probleme. Tot timpul spuneau: a scazut pretul la energie electrica si la gaze. Eu intreb: V-a scazut factura acasa? Nu a scazut la nimeni factura acasa.Deci aplicarea Ordonantei 114 nu a diminuat pretul la clientul casnic, la noi, toti romanii, acasa, ci a fost pentru unii muma si pentru altii ciuma. Ciuma pentru romani si muma pentru o parte din cei din lantul de furnizare-distributie. Producatorii au pierdut, si pentru ei a fost ciuma, pentru ca li s-a impus un pret de vanzare mai mic pentru energia electrica si gazele naturale care au fost vandute catre consumatorul casnic, iar pentru furnizori a fost muma pentru ca, scazand pretul la producator, ramanand in partea cealalta constant la clientul casnic, s-a marit adaosul pe care furnizorii il au. Si culmea este ca, cel putin cei din energie electrica, CEZ si Enel, vor sa iasa de pe piata. Si-au recuperat din pierderi si acum vor sa vanda in profit.Da, putem spune. Ba, mai mult, obligand producatorii sa vanda energie electrica si gaze naturale catre consumatorii casnici cu un pret mic, practic s-a scos o cantitate de energie electrica si de gaze naturale din piata si pentru clientul industrial roman a ramas mai putina energie electrica si gaze naturale. Ce a facut asta? A ridicat pretul. Practic, pretul pentru consumatorul industrial, atat la energie electrica cat si la gaze, la gaze a inceput sa se regleze, dar la energie electrica inca nu.Consumatorul industrial roman a beneficiat de preturi foarte mari la energie electrica. Si de aici in lant: scaderea competitivitatii industriei romanesti, produsele romanesti nu se mai vand bine, risc de relocare a marilor companii. Si am avut, aici la minister si la cabinetul prim-ministrului, intalniri cu companii mari care sunt consumatoare mari de energie electrica si care ne-au spus ca, daca nu vom lua masuri, exista risc de relocare, sa plece din tara, somaj...Aplicam ceea ce Uniunea Europeana aplica de vreo doi ani, trei ani de zile. S-a definit un numar de 15 sectoare ale industriei care pot beneficia de o schema de sprijin de ajutor de stat din vanzarea certificatelor de CO2, pentru ca toti acesti mari consumatori au cumparat energie care avea inglobat si pretul CO2, banii s-au dus in fondul de mediu, iar din fondul de mediu acesti bani nu s-au mai reintors partial catre acei mari consumatori. Uniunea Europeana are in 12 state membre aceasta schema de ajutor de stat si vrem sa o implementam si noi pentru marii consumatori.Este un ghid al Uniunii Europene, nu e nicio inventie a noastra, tehnica, este facut, trebuie doar sa il aplicam si probabil in perioada imediat urmatoare o sa vedeti o ordonanta de urgenta in acest sens, in asa fel incat totusi sa protejam locurile de munca, pentru ca, pana la urma, locurile de munca sunt foarte importante. In industria mare consumatoare de energie sunt foarte multi salariati, iar relocarea acestei industrii cred ca ar crea probeleme mult mai mari decat sa utilizam o schema de ajutor pe care o folosesc 12 state membre ale Uniunii Europene in momentul de fata.Eu incep asa prin a va spune: sunt convins ca de la 1 ianuarie ANRE nu va modifica tarifele nici la energie electrica, nici la gaze naturale pentru consumatorul casnic, adica pentru populatie, indiferent daca a aparut acum in piata ca tariful de distributie si tariful de transport creste cu 3%. Eu sunt convins ca pretul energiei electrice si gazelor naturale pentru clientul casnic nu va creste.Practic, noi ce facem? Ne-am asumat ca pana la 1 iulie vom ridica acea restrictie de 68 lei pe MWh pe care producatorii o au in a vinde gazul natural catre furnizori, catre clientii casnici. Deci, practic, de la 1 iulie producatorii nu vor mai avea acea restrictie. In schimb, exista o alta reglementare care spune ca pretul la consumatorul casnic se va liberaliza pentru gaze naturale din 2021, iar la energie electrica ne-am asumat ca pana la 31 decembrie 2020, adica anul acesta, vom ridica si restrictia de vanzare a energiei electrice de catre producatori catre furnizori pentru clientii casnici, o restrictie care era impusa printr-un ordin al ANRE. O vom ridica si pe aceasta.Mai mult, de la 1 ianuarie vom abroga si acea taxa de 2% pe cifra companiilor din energie, energie electrica si gaze naturale, un tarif de 2% pe care vad ca ANRE l-a luat in calcul cand a fundamentat azi acele tarife de distributie. Noi am spus ca o sa abrogam de la 1 ianuarie. Sunt convins ca vor corecta tarifele imediat ce aceasta lege va fi publicata in Monitorul Oficial.Rata de rentabilitate. Am avut discutii si cu ACUE, asociatia furnizorilor, rata de rentabilitate de 6,9 impusa prin lege ne-a creat o problema de preinfringement. Comisia Europeana ne-a scris ca nu este dreptul Parlamentului sau al Guvernului sa se amestece in activitatea reglementatorului si atunci, pana la 30 aprilie am propus noi, ministerul, in text, acea rata de rentabilitate sa ramana, iar in perioada asta de 120 de zile... pana la 30 aprilie, in aceasta perioada de 120 de zile ANRE sa vina cu un Ordin prin care fundamenteaza o rata a rentabilitatii, dar nu cum a fundamentat-o pana acum, ci luand in calcul Directiva 72 si 73 - energie electrica si gaze naturale, o directiva care spune foarte clar ca ANRE se consulta cu toate institutiile publice care detin date si in functie si de politicile pe care Guvernul le doreste in domeniul respectiv va calcula acea rata de rentabilitate.Iar noi spunem asa: vrem o rata de rentabilitate fixa, sa o calculeze ANRE cat doreste, plus o componenta suplimentara pentru investitii noi in sistemul de distributie si transport, pentru ca ne dorim sa stimulam cresterea investitiilor in sistemul de distributie si transport, pentru ca altfel nu putem sa rezistam. Si sunt convins ca impreuna cu ANRE vom face aceasta rata a rentabilitatii in asa fel incat sa fie o situatie de win-win, sa avem si investitii noi pe care distribuitorii sa doreasca sa le faca si acestia sa nu se planga ca mai bine stau cu banii in banci, in depozite bancare sau in alta parte decat sa investeasca in distributia din Romania.Nu pot spune ca a fost un lucru foarte bun, intrucat cresterea dependentei de import a Romaniei de gazele naturale din Rusia nu mi se pare deloc un lucru bun. Eu am afirmat de foarte multe ori din Parlament, am spus ca trebuie sa tinem cont de faptul ca rezervele onshore sunt in scadere, ca, daca nu dam drumul la exploatari noi, si am gasit in onshore, gazele zacamantului de la Caragele, avem zacamantul Neptun Deep din Marea Neagra, gazele offshore, daca nu vom da drumul la investitii noi si daca nu vom gasi gaze si nu vom exploata gaze noi, atat din onshore cat si din offshore, Romania usor, usor va creste dependenta fata de gazul rusesc.Ordonanta 114 a creat iarasi o problema. A obligat, reglementarile ANRE au obligat ca sa se introduca in depozitele subterane si avem acum cea mai mare, cred, cantitate stocata pana acum in istoria postdecembrista, de peste 3 miliarde metri cubi de gaze in depozitele subterane. Asta a creat o lipsa de gaze pe piata. Creand lipsa de gaze pe piata, disponibile, au crescut importurile. Logic, crescand importurile, a crescut si pretul. Si am ajuns in perioada de vara-toamna, acum nu mai este cazul, ca sa avem in Romania gaz mai scump decat gazul de pe piata austriaca, de la Baumgarten, care este pret de referinta.Este inadmisibil ca Romania sa fie producatoare de gaze naturale, sa aiba rezerve de gaze, si pretul pe piata romaneasca pentru consumatorul industrial sa fie mai mare decat in Austria. Iar avem probleme, ne-am creat singuri probleme de competitivitate industriala. Ganditi-va, gazele scumpe inseamna si curent electric produs scump si asa, in lant, ajungem ca sa ne dam cu stangul in dreptul, Guvern la companii publice si private si in final industria romaneasca sa nu fie competitiva.De aceea vrem sa liberalizam aceasta bariera de pret, ca sa existe o cantitate foarte mare de gaze naturale pe piata. In momentul in care piata este inundata de gaze, pretul este jos. Am fost intrebat, saptamana trecuta cred, in briefingul de la Guvern, daca sunt asa sigur ca de la 1 iulie nu va creste pretul la gaze. Nu poti sa ai o siguranta 100%, dar va spun cu certitudine ca nu au motive sa creasca pretul la gaze naturale, pentru ca din 3 miliarde metri cubi consumam jumatate, 60%, tot mai ramane un miliard, un miliard si ceva de gaze care vor trebui vandute din depozite. Vanzand gaze din depozite, odata cu extractia, vor fi multe gaze oferite pe piata, care vor duce la scaderea pretului, este logic. Daca ai piata libera. Daca ai piata stransa in constrangeri nu mai functioneaza cererea si oferta.De ce trebuie sa vanda gazele din depozite? Lucrurile sunt simple: anual se plateste o taxa. Daca le mai lasa un an mai plateste o taxa, deci vor fi si mai scumpe. Ei trebuie sa le vanda pe acelea ca sa poata sa introduca altele, deci lucrurile sunt foarte logice si foarte simple.Mai mult decat atat, Romania, si vorbeam cu directorul de la Transgaz, a reusit sa incheie acord de interconectare cu Bulgaria in doua puncte, la Negru Voda si la Ruse. Are cu Ungaria interconectare de gaze, inteleg ca in aceste momente se va rezolva interconectarea, chiar astazi mi-a scris directorul, cu Ucraina. Practic avem posibilitatea sa aducem mai multe gaze in Romania decat necesarul pe care l-ar avea Romania. Deci nu cred ca vom avea probleme, va spun sincer, in iarna urmatoare, ca vara in general nu este consum, cu pretul gazelor naturale, cu cantitatea de gaze naturale necesara consumului intern al Romaniei, ca e vorba de casnic, ca e vorba de industrial.De aceea am pus 1 iulie. Vine perioada de vara, consumul este scazut, este timp sa se reglementeze pana incepe iarna, si anul gazier incepe la 1 octombrie, este timp pentru ANRE sa reglementeze piata libera si sa ne prinda iarna pregatiti.La energie electrica este un pic mai dificil, pentru ca de la 1 ianuarie a intrat si Regulamentul 943 care, practic, el automat liberalizeaza totul, dar am obtinut de la Comisia Europeana in baza unui articol 10, aliniat 5, promisiunea ca, daca scoatem Ordonanta 114 si venim cu un calendar de liberalizare in cursul anului 2020 nu va fi absolut nicio problema si putem sa aplicam regulamentul de la sfarsitul anului 2020.Da. Daca nu era regulamentul european, care ridica tot, probabil aveam dificultati in a obtine un acord de principiu al Comisiei. Dar am trimis textul la Comisie si de principiu s-a acceptat.Iar, in paralel vom lucra la definirea conceptului de consumator vulnerabil si la schema de finantare a consumatorului vulnerabil. Pentru ca liberalizam piata din 2021, dar vrem sa stim exact persoanele care au nevoie de ajutor. Nu mi se pare normal ca, indiferent de venit, sa beneficiezi de subventie. Si sunt cazuri de vile din Bucuresti, piscine incalzite cu gaz subventionat la 68 de lei pe MWh. Nu mi se pare normal sa beneficiez nici eu de subventie, dar sunt subventionat pentru ca sunt consumator casnic. Si probabil multi altii ca mine, poate 70% din populatia Romaniei. Trebuie sa vedem exact cati oameni sunt consumatori vulnerabili si care au cu adevarat nevoie de ajut.Trebuie lucrat interminsterial. Integrator este Ministerul Muncii. Avem o lege a venitului minim de incluziune, aprobata in decembrie 2016 si prorogata de la an la an. Deci avem un text de lege pe care se poate lucra. Noi punem la dispozitie absolut toate datele, la fel si companiile, furnizorii. Am fost cu totii de acord ca este nevoie de definitia acestui consumator vulnerabil. Acum se pierd mult mai multi bani din bugetul de stat, practic acesti bani se cheltuiesc in van.In programul de guvernare am spus clar: ne dorim deblocarea investitiilor din Marea Neagra, dar acest lucru nu inseamna ca nu trebuie sa ne preocupam sa diversificam sursele de aprovizionare. Astfel ca interconectarea cu statele vecine este vitala, atat la gaze, cat si la energie electrica. Ca exemplu, la energie electrica, nu putem importa mai mult de 2.100 - 2.200 de MW, iar asta in momente de varf ar putea sa nu fie suficient.Revenind la gazele naturale, da, ne dorim deblocarea investitiilor din Marea Neaga. Un prim pas pe care il vom face este abrogarea partiala a OUG 114, care practic va aduce inapoi piata liberalizata si va permite ulterior operatorilor sa ia decizia de investitie.Se doreste si modificarea Legii offshore. Eu am spus si in mentin afirmatiile: nu vom modifica Legea offshore prin ordonanta de urgenta si nu ne vom asuma un proiect de lege in Guvern, pe care sa-l trimitem in Parlament, ci imi doresc sa obtinem cat mai multe un consens politic, nu vorbesc de unanimitate, ci de consens politic, un proiect de lege acceptat de toate partidele, pentru ca nu imi doresc sa avem dispute politice pe acest proiect major de independenta energetica a Romaniei. Eu imi doresc ca toata lumea sa stea la masa si sa cada de acord ca este bine sa modificam legea si cum o modificam si pana la urma vorbim de partea fiscala.Gazul de acolo... Parerea mea e ca trebuie sa ne gandim, pana se scot gazele de acolo, vorbim de trei-patru ani, sa ne gandim cum sa-l folosim cat mai mult in Romania. Ca e foarte simplu sa facem conducta de la Tuzla la Podisor, intra in BRUA si se duce la export. Dar nu cred ca un Guvern responsabil doreste acest lucru. Desigur, nu dorim sa blocam exporturile de gaze, dar putem dezvolta reteaua de distributie de gaze pentru incalzirea populatiei, care este undeva la 36%. Deci avem o plaja si o rezerva foarte mare sa crestem reteaua de distributie. Ganditi-va ca Ungaria, care este importator de gaze naturale, are 90% penetrarea retelei de distributie.Desigur ca putem vorbi de mari proiecte de energie electrica cu combustibil gaze naturale, iar aici vorbim de o noua valorificare a gazului, mai buna, prin arderea lui si transformarea in energie electrica si, de ce nu, sa vorbim de industria petrochimica, acolo unde creste valoarea adaugata a gazului. Acestea trebuie sa fie prioritatile si le-am pus in Legea offshore, au fost amendamentele PNL ca o parte din banii obtinuti din taxe si impozite sa se duca spre investitii in aceasta zona si ne vom tine de acest lucru, in momentul cand va fi luata decizia de investitii pentru gazele offshore din Marea Neagra.A fost o intalnire la Guvern cu cei de la Exxon, o intalnire normala, exploreaza problema OUG 114, problema Legii offshore, au fost discutii si cu Petrom si, mai nou, si cu Romgaz. Mi-am dorit, am afirmat public si pot sa spun ca i-am impins de la spate pe cei de la Romgaz si am gasit deschidere la managementul Romgaz ca, in cazul in care Exxon doreste sa-si vanda participatiunea, sa intre si Romgaz in acest proiect cu un procent pe care si-l poate permite si cred ca 20% Romgaz ar putea sa ia din partea la care ar renunta Exxon.Eu nu am inteles acest lucru, ca doreste sa plece cu orice chip. Haideti sa stam sa vedem. Nu as vrea sa comentez acest lucru. Dar, daca pleaca, imi doresc ca Romgaz sa fie parte a viitorului consortiu care se va forma.AGERPRES: Exista mari probleme la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Ce faceti acolo?Virgil Popescu: Da... Trebuie sa facem ceva acolo. Certificatele de CO2 creeaza mari probleme, atat financiare, cat si in piata. In ultimii trei ani a crescut de trei-patru ori pretul certificatelor si continua sa creasca. Aceste certificate ridica pretul energiei produse de CEO la peste 300 de lei pe MWh si aceasta inseamna ca toti producatorii, inclusiv Hidro, care este cel mai rentabil, se duce cu pretul in sus. Deci tendinta de pret data de CEO ne ridica toate preturile din piata, deci trebuie sa facem ceva cu ce se intampla la CEO.Trebuie sa reducem emisiile de CO2, iar cei de la CEO a venit cu un memorandum, care mie mi-a placut. Mai avem de discutat cu Ministerul de Finante cum il punem in practica, vizavi de inceput si de acel imprumut pe care si-l doreste CEO sa-l ia pana se aproba schema de finantare de catre Comisia Europeana.Dar in paralel, pe langa restructurare, trebuie sa treaca CET-ul 2 de pe carbune pe gaz, sa vina cu 300 de MW in energie solara, asa s-au angajat, sa treaca de pe carbune pe gaz si la Gorj, astfel incat, la sfarsitul perioadei, 2026, sa scada de la 0,9 emisiile, la 0,6 emisii de CO2.Deci, practic, ne gandim sa facem din CEO o companie care sa reziste in timp, pentru ca ati vazut cum se pune problema in UE: energie curata. Practic, o sa ne trezim ca dupa 2030, 2035 nu ne raman decat regenerabilele si nuclearul. Nici macar gazul, combustibil de tranzitie.De-aia zic ca trebuie sa ne grabim sa scoatem gazul acum cat se mai poate folosi si mai putem lua bani pe el, pentru ca s-ar putea ca, asa cum Banca Europeana pentru Investitii a luat decizia sa nu mai finanteze din 2021 proiecte pe gaz natural, sa ne trezim ulterior ca, la sfarsitul acestui exercitiu financiar 2021-2027 sa nu mai putem folosi gazul natural ca si combustibil. Si atunci ramanem cu el in pamant si stam si zicem ce bine ca avem gaz si nu putem sa-l folosim sau platim ca sa-l folosim.CEO are nevoie de multi bani pentru functionare si pentru certificatele de CO2. Ar fi simplu sa ia un credit si nu faci nimic. In momentul in care aprobam in Guvern acel memorandum, CEO trebuie sa urmeze toti pasii: sa ia acel credit si sa urmeze schema de ajutor, restructurare, transformare din carbune pe gaz.Asa tot timpul au nevoie de bani. Dar daca iei doar o data pe an si rezolvi punctual problema, la anul vei avea aceeasi problema.Asa s-a facut pana acum, dar eu nu doresc sa girez un asemenea mod de lucru. De aceea, impreuna cu ministrul Citu, cand luam aceasta decizie... Rolul meu e sa monitorizez ce face CEO, dar decizia este la Ministerul de Finante. Trebuie sa ne asiguram ca vor face ceea ce s-au angajat sa faca.Da, toata lumea.Cei de la Finante n-o sa fie niciodata incantati de absolut nimic ce ar putea duce la o cheltuiala de la buget.E bine sa fie asa, insa in Comisia de industrii s-a votat in unanimitate si s-a mai oprit din elanul unor colegi care doreau sa creasca valoarea voucherelor de vacanta si a ramas asa cum am promis, ca vom mentine voucherele de vacanta la 1.450 de lei.Eu nu am fost atunci in comisie, dar am vorbit cu presedintele comisiei, cu colegii mei, am depus si un amendament in sensul acesta, care a fost adoptat. Pana la urma conteaza ce s-a votat in Comisia de industrii. De asemenea, am avut o discutie cu domnul ministru al Finantelor si am cazut de acord, inainte de Comisie. Acum nu stiu daca au fost chiar impotriva, poate au pus intrebari pe text. Dar eu am experienta mea cu cei din Finante, de pe vremea cand eram vicepresedinte al Comisiei si tot timpul era "nu se poate". Deci pentru mine nu e o noutate, important este rezultatul si votul in unanimitate in Comisia de industrii si servicii, vot care va fi respectat de Guvern, iar, prin Legea bugetului, voucherele raman la 1.450 de lei.Anul viitor nu va exista un bonus pentru cei care le folosesc in extrasezon. Le vor folosi pe acestea, ca si pana acum. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Cernat, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dadarlat)