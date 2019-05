Ministrul Energiei, despre scumpirea gazelor romanesti: Nu vad care e problema

El a fost intrebat cum comenteaza situatia din prezent de pe piata gazelor, potrivit careia, pe bursa, gazele de productie interna destinate consumatorilor industriali au ajuns mai scumpe decat gazele de import."Daca pretul gazelor de productie interna este mai mare decat gazele de import, industria se va orienta catre gazele de import. Nu vad care e problema", a afirmat Anton.Potrivit datelor Bursei Romane de Marfuri, pretul gazelor de productie interna pentru luna aprilie a ajuns la 95,86 de lei pe MWh, in timp ce pretul pe bursa de la Viena (CEGH Front Month Index) este echivalentul a 81,79 lei pe MWh.OUG 114/2018 a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat aceasta prevedere, lasand la pret plafonat doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici si termocentralelor.Acest lucru a dus la cresterea pretului gazelor de productie interna care se tranzactioneaza pe bursa si care este destinat agentilor economici.Importurile de gaze au inceput sa creasca foarte mult de la inceputul anului. Astfel, in ianuarie, importurile au fost mai mari cu 55% fata de aceeasi luna a anului trecut, arata ultimul raport lunar de monitorizare a pietei gazelor, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie.Anton declarase anterior, in aceeasi conferinta, ca Romania are ocazia de a deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, avand in vedere zacamintele din Marea Neagra, daca Marea Britanie va parasi spatiul comunitar."Daca Brexitul va avea loc, in scurta vreme Romania va deveni primul producator de gaze din UE, astazi fiind al treilea. Toate acestea necesita eforturi si vrem sa utilizam aceste gaze (din Marea Neagra - n.r.) in Romania, in folosul cetatenilor si al industriei gazelor romanesti. Vrem ca resursele pe care le avem sa fie utilizate si sa fie puse in valoare", a precizat ministrul.Pe de alta parte, ExxonMobil si OMV Petrom, companiile care exploreaza uriasul zacamant Neptun din Marea Neagra, au anuntat ca nu pot lua decizia de a extrage gazele din acest perimetru, intrucat nu sunt intrunite conditiile necesare, inclusiv cele privind liberalizarea pietei si stabilitatea in reglementare.