Ministrul Energiei ii roaga pe petrolistii din Marea Neagra sa aduca in Romania investitori

"Mi-am propus sa abordez o tema foarte importanta: Ce facem cu gazele pe care le vom extrage din Marea Neagra? De multa vreme exista o serie de voci care spun ca nu vor ajunge in Romania gazele din Marea Neagra. Nu o sa comentez aceste informatii cel putin ciudate. Nu este Romania cea mai apropiata piata de sursa respectiva si nu e aici cel mai usor sa vinzi? Situatia pe piata din Romania nu e la fel cu cea din tarile din jur? Ba da. Oare avem nevoie de gazele din Marea Neagra? Azi consumam 11,5 - 12 miliarde de metri cubi si producem 10,5 miliarde, restul importam. Iata ca avem nevoie de mai multe gaze!", a spus ministrul.El s-a referit apoi la consumul de gaze al populatiei, amintind ca doar 30% dintre consumatorii casnici din Romania sunt racordati la sistemul de gaze."Acest lucru a tinut de istorie, de politica de dezvoltare avuta inainte si dupa 1990. Insa, e pacat ca Romania, a doua tara producatoare de gaze, dupa iesirea Marii Britanii din comunitatea europeana, sa aiba doar 30% din populatie racordata. Ar trebui sa facem ceva", a adaugat Anton.Potrivit acestuia, Ministerul Energiei va aproba in curand o metodologie in acest sens, astfel incat primariile sa poata demara licitatiile pentru dezvoltarea sistemelor de distributie a gazelor in tara. In plus, Guvernul a gandit un sistem de extindere a retelelor de gaze din fonduri europene."Mai departe, pasul urmator: Oare are agricultura Romaniei nevoie de ingrasaminte chimice? Indubitabil! Este unul dintre domeniile foarte importante, cruciale, iar Romania trebuie sa furnizeze substante, ingrasaminte, care se produc din gaze. Avem patru sau sase combinate care ar putea functiona cu gaze si minim de investitii, iar investitiile necesare vor creste pe masura de timpul trece", a aratat oficialul guvernamental.Aceste combinate ar putea consuma 2,5 miliarde de metri cubi pe an, a sustinut el."Iata ca am putea utiliza gazele din Marea Neagra, chiar am putea sa discutam cu investitorii care extrag gazele sa incercam impreuna sa atragem investitori in combinate de ingrasaminte greenfield, nu trebuie neaparat sa le luam pe cele pe care le avem", a sustinut ministrul.El a mentionat si posibilitatea CET-urilor de a se racorda direct la sistemul de transport al gazelor, crescand in acest fel consumul si diminuand costurile, cu efecte pozitive asupra facturii utilizatorilor.Gazele vor putea fi utilizate si pentru a majora productia de energie electrica pe gaze, a continuat Anton."Avem in proiect un sistem revolutionar de acumulare a energiei electrice, pentru ca stim cu totii ca la un moment dat avem un surplus, ca bate vantul, ca e soare afara, ca nu consumam. Daca vom converti centrala de la Craiova pe gaze, daca depozitul de la Ghercesti il utilizam ca depozit de acumulare multiciclu si acumulam gaze acolo cand avem energie electrica in surplus ieftina, putem scoate de acolo gaze cand nu avem, cand e scumpa si dorita", a punctat oficialul.Anton a precizat, insa, ca aceasta nu este o alternativa la hidrocentrala Tarnita, fara de care nu se mai poate instala "niciun stalp de centrala eoliana".Ministrul a incheiat prin a spune ca Romania, daca va extrage gazele din Marea Neagra, poate deveni cel mai important producator de gaze din Europa, insa a tinut sa precizeze ca nici asa nu va fi o concurenta pentru gazul rusesc."Se pare ca vom ajunge primul producator de gaze si mi-as dori acest lucru, daca extragem gazele din Marea Neagra. Chiar si asa, in niciun caz Romania nu poate fi o concurenta pentru gazul rusesc, pentru ca productia este cel putin cu un ordin de marime mai jos. Trebuie sa avem grija ca in regiune sa fim un factor de stabilitate, un factor de echilibru si, de ce nu, sa fim un hub de gaze, asa cum viseaza toata lumea sa fie", a mai spus ministrul.El a completat ca si-ar dori ca productia in Marea Neagra sa inceapa cat mai repede, chiar si maine. Pana atunci, vom asigura securitatea in aprovizionare asa cum am asigurat-o si pana acum, a sustinut Anton.Potrivit Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani.Miercuri, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul Legii offshore. Proiectul prevede ca sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colecteaza intr-un cont special, utilizat pentru finantarea si extinderea retelelor de distributie a gazelor naturale si a racordurilor la sistemului national de transport gaze naturale, precum si pentru finantarea altor investitii. Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, un amendament al PNL la proiectul legii offshore potrivit caruia titularilor acordurilor petroliere aflate in curs de executare li se aplica regimul fiscal specific destinat activitatii de explorare, dezvoltare, exploatare si abandonare, desfasurate in baza acordurilor existente la data intrarii in vigoare a actului normativ.Cele mai importante resurse sunt in blocul Neptun, explorat de catre ExxonMobil si OMV Petrom, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.Imediat dupa adoptarea Legii offshore in Parlament, OMV a anuntat ca amana pentru anul viitor decizia privind trecerea la etapa de exploatare a gazelor in perimetrul Neptun."Mi se pare absolut normal ca decizia sa fie amanata pentru anul viitor, avand in vedere ca suntem in noiembrie", a comentat Anton.Intrebat daca exista vreun risc ca investitiile sa nu se concretizeze, el a raspuns: "Intotdeauna exista un risc, dar eu sper ca acesta este mic".