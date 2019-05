Ministrul Energiei: Romania va deveni primul producator de gaze din UE, daca Brexitul va avea loc

"Pentru Romania, gazul natural este o sansa enorma nu numai azi, iar ceea ce se intampla in ultima vreme si ce se intampla in toata regiunea ne arata ca harta gazelor naturale se rearanjeaza. Discutam deja de noi resurse gasite in Marea Mediterana in apropierea Ciprului, Turciei, Iraelului, Egiptului, ceea ce ne arata ca discutam deja de alta zona potentiala din care sa aducem gaze", a aratat Anton.Potrivit acestuia, gazele descoperite in Marea Neagra reprezinta o alta zona potentiala de dezvoltare pentru regiunea in care ne aflam."Pentru Romania, gazele naturale reprezinta o sansa importanta de dezvoltare a comunitatilor locale, de revitalizare a industriei petrochimice si de dezvoltare a economiei nationale in ansamblul ei si a zonei energetice bazate pe gaze naturale. In Romania, avem mai multe descoperiri, atat onshore, cat si offshore. In ultima vreme, au fost in zona de stiri apocaliptice profeti care spuneau ca mai avem gaze pentru 8 ani, pentru 10 ani si anuntau apocaliptic ca perioada de gaze din Romania s-a terminat. Ei, nu e asa", a sustinut Anton, amintind ca la Caragele s-a descoperit un zacamant care poate alimenta consumul tarii pe o perioada de cinci ani.Ministrul s-a referit si la recentele declaratii ale ministrului maghiar de Externe, care, aflat in vizita in Statele Unite, i-a indemnat pe americanii de la Exxon sa inceapa productia de gaze din Marea Neagra."Resursele din Marea Neagra depasesc cu mult necesarul Romaniei si inseamna o redesenare chiar si a consumului din regiune. Toate aceste descoperiri ne determina sa afirmam ca Romania devine un pol energetic important, ma feresc sa spun hub ca e foarte la moda si toate tarile viseaza sa fie hub de gaze, Bulgaria, Turcia, Ungaria. Noi nu vrem sa fim hub de gaze, vrem sa fim un pol si un pod energetic, pentru ca noi suntem o zona de tranzitie. Toti cei care au declarat ca vor sa fie hub nu au niciun strop de gaze in productie", a subliniat oficialul guvernamental.El a admis totusi ca Romania nu are suficiente retele, nici de gaze, nici de electricitate, aspect la care se lucreaza."Astazi, cel mult 35% din populatia Romaniei are acces la retelele de gaze, iar acest lucru nu este normal. Ungaria are peste 80%. Pentru a schimba aceasta situatie, am schimbat legislatia, am transmis drepturi de a extinde retelele, deja creste activitatea in acest domeniu. De asemenea, sunt cinci sau sase combinate petrochimice care foloseau drept resursa primara gaze si care sunt inchise. Nu stiu daca ne dorim sa le redeschidem sau sa facem altele noi, cert este ca aceasta industrie astazi sufera din lipsa de materie prima", a continuat el.El s-a referit si la necesitatea conversiei pe gaze a CET-urilor din unele mari orase, precum Timisoara, Craiova sau Deva, care acum functioneaza pe carbune, precum si posibilitatea accesarii de fonduri europene pentru centralele in cogenerare de inalta eficienta din celelalte orase."Daca Brexitul va avea loc, in scurta vreme Romania va deveni primul producator de gaze din UE, astazi fiind al treilea. Toate acestea necesita eforturi si vrem sa utilizam aceste gaze in Romania, in folosul cetatenilor si al industriei gazelor romanesti. Vrem ca resursele pe care le avem sa fie utilizate si sa fie puse in valoare", a adaugat ministrul.Agentia Nationala pentru Resurse Minerale estimeaza ca in Marea Neagra exista zacaminte de gaze de peste 200 de miliarde de metri cubi. In prezent, in Romania se extrag circa 11 miliarde de metri cubi, principalii producatori fiind Romgaz si OMV Petrom.