OMV Petrom si americanii de la ExxonMobil vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din Marea Neagra

Aceasta ar insemna, care este de circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an."Exxon ar trebui ca in noiembrie 2018 sa-si exprime intentia de a trece la faza de dezvoltare a proiectului. Ei au facut si fac in continuare foarte multe operatiuni initiale de a intra in faza de dezvoltare, au cautat furnizori pentru serviciile si instalatiile pe care vor sa le construiasca si au incercat sa gaseasca in Romania parteneri pentru acest lucru. A fost destul de greu si cu rezultate foarte slabe, sa spun asa, pentru ca nu mai exista industrie-suport in Romania care sa poata oferi servicii la nivelul celui solicitat de Exxon", a spus Gal, in cadrul conferintei ZF Power Summit.Reprezentantul ANRM a aratat ca studiul pentru evaluarea resurselor si rezervelor din blocul Neptun este spre finalizare si probabil ca in acest an va fi prezentat spre aprobare Agentiei pentru Resurse Minerale."Ei sunt foarte motivati si am avut mai multe intalniri, inclusiv cu managerul de proiect care este acelasi cu cel care se ocupa de Golful Mexic, deci Marea Neagra seamana cu Golful Mexic ca adancimi si metoda de exploatare. Probabil ca undeva in 2020-2021 ei vor incepe sa produca gaze din Marea Neagra, iar potentialul lor este de 6 miliarde de metri cubi pe an", a adaugat directorul ANRM.OMV Petrom si americanii de la ExxonMobil au finalizat cu succes a doua campanie de foraj in perimetrul Neptun din Marea Neagra, unde cele doua companii au investit in total 1,5 miliarde de euro, din 2008 pana in prezent. Primele estimari arata ca in perimetrul Neptun ar putea fi intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi de gaze.Petrom produce deja din Marea Neagra un miliard de metri cubi de gaze pe an.O alta companie, Black Sea Oil and Gas, care a concesionat perimetrele Midia si Pelican din Marea Neagra, va incepe productia la mijlocul anului viitor."Compania este deja in faza de a finaliza proiectul instalatiei de suprafata. Ei au facut o asociere cu cei de la BERD pentru a avea o finantare suplimentara. Undeva la mijlocul anului 2019-2020 vor incepe sa produca in jur de un miliard de metri cubi pe an", a completat Gal.Un al treilea proiect important din Marea Neagra, unde este implicat si Romgaz, este perimetrul Trident, unde exista o descoperire, dar care pana in acest moment nu a fost declarata comerciala. Aici productia ar putea incepe la o diferenta de un an-doi fata de perimetrul Neptun.Astfel ca Romania va ajunge la o productie de gaze de 18-20 de miliarde de metri cubi pana in 2025, daca va incepe productia in toate aceste perimetre din Marea Neagra, a concluzionat Gal.