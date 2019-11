Patronate: Romania are oportunitatea sa devina principalul producator de gaze din UE

El este si membru al directoratului OMV Petrom, companie care, alaturi de americanii de la ExxonMobil, exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra."Romania are oportunitatea sa devina principalul producator de gaze din UE, ceea ce este o oportunitate imensa, avand in vedere ca exista un declin al productiei de gaze in Europa in general. Acest lucru va aduce bunastare, joburi, taxe, securitate in aprovizionare", a aratat Neel.Reprezentantul FPPG a sustinut ca acest an a fost unul dificil pentru companiile din sector, avand in vedere efectele OUG 114/2018 si OUG 19/2019."In acest an, ca urmare a ordonantelor 114 si 19, vedem un declin al investitiilor in upstream in productia de gaze, am vazut o crestere a preturilor, o crestere a importurilor si o scadere a securitatii in aprovizionare. A fost o situatie foarte dificila pentru industrie, sa corecteze efecte negative ale ordonantei 114", a spus Neel.Potrivit acestuia, ca urmare a OUG 114/2018 a crescut pretul gazelor pentru industrie, ceea ce a dus la cresterea inflatiei, lucru care se va reflecta in scaderea puterii de cumparare pentru clientii casnici."Incepand cu luna septembrie, acum vedem semnale bune, pozitive, vedem trendul pozitiv, desi sunt inca multe de facut. Avem nevoie de un mediu fiscal stabil pentru a investi. Din septembrie a crescut gradul de consultare dintre autoritati si companii si am vazut un nou proiect pentru legea offshore care merge in directia buna. Am vazut si dezbateri pentru modificarea Legii energiei nr. 123, pentru liberalizarea pietei. Toate acestea sunt lucruri pozitive pentru deblocarea investitiilor din Marea Neagra. E foarte important pentru noi, ca investitori, sa vedem ca exista o vointa politica", a sustinut reprezentantul patronatului din sectorul gazelor.El a amintit ca, pentru demararea investitiilor in Marea Neagra, este nevoie de stabilitate in reglementarile fiscale, de piata libera, precum si de definirea si protejarea consumatorilor vulnerabili.Intentia autoritatilor romane de a modifica Legea offshore si OUG 114/2018 reprezinta un important pas inainte, iar OMV Petrom ramane dornica sa dezvolte proiectul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al OMV Petrom pentru trimestrul al treilea al acestui an, publicat pe 30 octombrie."Autoritatile romane iau in considerare modificarea legislatiei cheie in domeniul titeiului si gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 si OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piata liberalizata a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului privind astfel de subiecte fundamentale pentru Romania ca fiind un important pas inainte", spun oficialii Petrom.Datorita acestor intentii ale autoritatilor romane, reprezentantii companiei s-au referit in ton optimist la proiectul Neptun Deep din Marea Neagra. Aceasta dupa ce mai multe rapoarte anterioare precizau ca decizia de investitie era amanata din cauza regimului fiscal si de reglementare."Neptun Deep: OMV Petrom saluta initiativele recente ale autoritatilor romane de a imbunatati mediul fiscal si de reglementare actual aferent proiectelor offshore in domeniul gazelor naturale. Ramanem dornici sa vedem proiectul strategic Neptun Deep dezvoltat", potrivit raportului trimestrial.