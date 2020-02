Patronate: Scumpirea gazelor pentru vara urmatoare nu este justificata

La 1 iulie 2020, piata gazelor ar urma sa fie complet liberalizata."FPPG atrage atentia opiniei publice ca, in conditiile de piata actuale si fara distorsiuni de natura politico-administrativa, cresterile de preturi anuntate de unii distribuitori la furnizarea de gaze naturale nu au un fundament economic real", spun reprezentantii federatiei.In acest moment, evolutiile de pe piata internationala cat si de pe platformele de tranzactionare interne indica un trend descrescator al preturilor la gaze.Vremea favorabila si optimismul legat de previziunile de liberalizare a pietei au condus in mod evident la o imbunatatire a preturilor pe toate pietele."Romania dispune de rezerve indestulatoare de gaze naturale acumulate in depozite, precum si de resurse naturale aflate in exploatare, dar si o interconectare din ce in ce mai ridicata cu diverse piete pentru a asigura un echilibru sanatos intre cerere - oferta. Tinand cont de aceste elemente, nu exista un motiv real pentru o inflatie semnificativa odata cu liberalizarea pietei. Solicitam autoritatilor publice stabilitate si predictibilitate legislativa care sa inlature factorii care pot crea distorsiuni in piata", a afirmat directorul de relatii externe FPPG, Daniel Apostol, citat in comunicat.Potrivit datelor furnizate de BRM - membru FPPG - la nivelul lunii ianuarie 2020 pretul mediu ponderat al gazelor naturale tranzactionate pe termen mediu si lung a fost de 78,71 lei/MWh, iar pe platforma spot (termen scurt) a fost de 70,81 lei/MWh.In perioada 1-10 februarie, pe platforma spot s-a inregistrat un pret mediu ponderat de 65,27 lei/MWh."Companiile membre ale FPPG isi manifesta increderea ca liberalizarea pietei, incepand cu iulie 2020, va aduce beneficii reale atat consumatorilor casnici cat si clientilor industriali", se mai arata in comunicat.Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) este persoana juridica romana de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, autonoma, independenta fata de autoritatile publice, fara caracter politic; este reprezentativa la nivelului sectorului de activitate "Energie, Petrol si Gaze si Minerit Energetic".