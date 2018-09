Gazele se vor scumpi in curand atat de mult incat Bucurestiul ar putea trece pe biogaz din gunoi

"Gazul se va scumpi foarte curand. Anul trecut am negociat gazul la 71 de lei (pe MWh - n.r.), iar pentru anul acesta ne asteptam sa se duca la 90 de lei. De aceea, primarul general al Capitalei a vorbit ieri despre necesitatea plafonarii pretului la gaze pentru consumul casnic. Dar gazul este o resursa care nu stim cat va fi, cand va fi exploatata, este o resursa limitata si noi ne gandim inca de acum doi ani la diversificarea surselor de agent termic", a precizat Piperea, in cadrul conferintei "Energia in priza", organizata de ziarul Bursa.El s-a referit la resursele regenerabile eoliene si fotovoltaice, dar si la biogaz si ape geotermale."In afara de faptul ca la un moment dat am putea folosi aceste resurse pe acoperisul blocurilor, pe 2.500 de blocuri pentru a pune fotovoltaice acolo, exista alte doua resurse inepuizabile in Bucuresti pe care vrem sa le utilizam. Este vorba despre gunoiul din Bucuresti, din care 50% poate fi utilizat foarte usor, foarte ieftin in biogaz, respectiv apa geotermala, care, chiar daca o sa mi se reproseze repede din sala ca nu este chiar asa de eficienta, dar, am vorbit multi specialisti, daca se reusesc foraje la mai mult de 3.500 de metri si nu 900 de metri, cum sunt acum cele existente, energia care s-ar putea obtine este cu mult mai eficienta", a continuat Piperea.Reprezentantul Rominsolv a amintit ca bucurestenii nu platesc intregul pret al gigacaloriei, ci doar jumatate, iar, in momentul in care subventiile nu vor mai fi acordate, consumatorii vor simti un soc."Subventia la gigacalorie trebuie sa fie eliminata treptat. Jumatate din acest pret este subventionat de noi toti, de contribuabili, de cei care platim taxe si impozite. In aprilie 2019 ar trebui sa intre in vigoare reglementarea privind consumatorul vulnerabil. Problema care se pune este ca, la acel moment, trebuie sa rezolvam si problema subventiei, ceea ce ar putea fi un soc pentru cei care folosesc agent termic de la RADET", considera Piperea.Aceasta reglementare va arata ca nu toti consumatorii vor mai avea dreptul la subventie, ci doar cei cu anumite venituri."Eu sunt de acord ca nu am dreptul la subventie, nici 99% dintre dumneavoastra nu aveti nevoie de aceasta subventie, desi o platim. Dar ce va spune populatia in momentul in care va descoperi ca in loc de 160 de lei pe gigacaloria o sa plateasca 320 de lei? Aceasta problema trebuie sa fie rezolvata treptat", a mai spus avocatul.