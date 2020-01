Pretul gazelor ar putea scadea cu 18% vara urmatoare

"Anul 2020 este un an complicat pe piata romaneasca de gaze naturale. Perioada vine dupa bulversarea adusa de OUG 114 si de normele sale de aplicare si dupa obligatiile pe care Romania si le-a asumat in raport cu institutiile europene. Alti factori care vor influenta piata in acest an sunt legati de cantitatile importante de gaze ramase in depozite, de excedentul de gaze din regiune, de reasezarile geopolitice din regiune din perspectiva gazelor naturale, dar si de alegerile care vor exista in Romania. Cel mai probabil vom vedea in piata comportamente noi, unele chiar surprinzatoare", a declarat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta si expert in domeniul gazelor naturale, citat in comunicat.Potrivit analizei realizate de asociatie, in vara lui 2020 vom putea asista la preturi ale gazelor cu pana la 18% mai mici decat preturile din vara lui 2019 si, de asemenea, vom avea preturi mai mici ale gazelor in iarna 2020/2021, cu pana la 2% fata preturile din iarna 2019/2020 (in conditiile unei ierni normale).Aceste scaderi de preturi se datoreaza faptului ca in vara lui 2020 ne vom confrunta cu un excedent de gaze pe piata din Romania, generat de cantitatile mari care vor ramane in depozite iarna aceasta, dar si de cantitatile mai mici de gaze care vor fi "dirijate" de catre ANRE, ca urmare a modificarii cantitatii de gaze pentru populatie, cu pret plafonat.De asemenea, este posibil sa existe si un excedent de gaze pe pietele europene.Potrivit analizei Asociatiei Energia Inteligenta, pretul mediu al gazelor naturale (fara tarife) in 2020 va fi mai mic cu 13% decat pretul mediu al gazelor din 2019. Preturile medii anuale vor fi mai mici cu 4% pentru consumatorii casnici si cu 17% pentru consumatorii industriali.Anul 2020 ar putea aduce si riscuri crescute de insolventa pentru anumiti furnizori, in conditiile in care la sfarsitul ciclului de extractie gaze naturale 2019/2020, o cantitate importanta de gaze va ramane in depozite, ceea ce va determina costuri suplimentare pentru furnizori, prin aplicarea unui nou tarif de inmagazinare."Va exista riscul ca anumiti furnizori de gaze sa intre in insolventa, dar va aparea si o presiune mare pe ANRE din partea acestora de a creste pretul gazelor naturale la consumatorii casnici, singura posibilitate pentru unii furnizori mici de a mai vinde aceste gaze. Acest lucru este prea putin probabil intr-un an electoral. Furnizorii mari vor apela la inginerii comerciale pentru a vinde aceste gaze", a explicat Chisalita.Potrivit datelor Asociatiei Energia Inteligenta, consumatorii industriali vor fi mai agresivi in acest an in negocierea preturilor si in schimbarea furnizorilor fata de cum au fost in 2019, an in care ei au fost cei care au platit "costurile" masurilor administrative paguboase luate de autoritati.Mai departe, consumatorii casnici care teoretic de la 1 iulie 2020 (conform declaratiilor oficialitatilor) se vor "trezi" intr-o piata libera vor fi foarte afectati daca acest lucru chiar se va intampla. Acesti consumatori sunt in cea mai mare parte a lor lipsiti de cunostinte minime privind contractarea gazelor naturale si vor fi potentiale victime ale abuzurilor comerciale pe care unii furnizori le vor initia."Consumatorii casnici nu concep ca ei au puterea de a negocia contractele de vanzare-cumparare de gaze si intr-o proportie covarsitoare doresc ca altcineva, statul, sa continue sa le negocieze preturile. Aceasta atitudine este o consecinta directa a lipsei de informare a consumatorilor casnici, a faptului ca institutiile de protectie a acestora, dar si cele care au dreptul sa sanctioneze comportamentele inadecvate ale furnizorilor nu functioneaza corespunzator", a mai spus Dumitru Chisalita.Asociatia Energia Inteligenta reuneste profesionisti din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, care militeaza pentru un pret corect al gazelor naturale si pentru cresterea transparentei in piata de energie din Romania. Misiunea asociatiei este de a contribui la o mai buna informare a consumatorilor de gaze si de energie din tara noastra.