Pretul gazelor romanesti a ajuns in august la un nivel dublu fata de cel de pe pietele internationale

De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant.Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la 105 lei in iulie si 106,8 lei in august.In acelasi timp, gazele tranzactionate la Viena au inceput anul la 122 de lei pe MWh si au scazut la 81 de lei in mai, 76 de lei in iunie, 63 de lei in iulie si 56 de lei in august. Acesta este si trendul normal, intrucat iarna consumul este mare si preturile cresc, iar in lunile de vara se inregistreaza cele mai mici cotatii.In Romania, insa, piata a fost data peste cap de OUG 114/2018, aprobata in decembrie 2018, care prevedea plafonarea la 68 de lei/MWh a gazelor de productie interna timp de trei ani. Aceasta desi piata fusese complet liberalizata inca din 2017.Ulterior, actul normativ a fost modificat de OUG 19/2019, ramanand plafonate doar pretul gazelor romanesti pentru populatie si termocentrale, incepand cu 1 mai 2019. Acest lucru a dus la scumpirea gazelor tranzactionate pe bursa, destinate consumatorilor industriali.Atat OUG 114/2018, cat si OUG 19/2019 sunt in prezent dezbatute in Parlament.