Producatorii de gaze naturale reclama intelegerea facuta de Romania cu Austria: Arata o lipsa de suveranitate!

Vineri, ANRM a aprobat ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul realizata impreuna cu Universitatea de Petrol Gaze Ploiesti."Producatorii romani de gaze naturale au platit pana in prezent redeventa pentru gazul produs la nivelul veniturilor realizate, un principiu de baza pentru orice taxa aplicata veniturilor. Trebuie inteles faptul ca atat de mult discutatul 'pret de referinta' nu reprezinta altceva decat o valoare minima a bazei de calcul pentru redeventa, sub care nu se poate cobori", spun reprezentantii ROPEPCA.Potrivit acestora, alte institutii publice, cum ar fi ANAF, iau in considerare venitul realizat din vanzarea de gaze pentru calcularea diverselor alte taxe."De ce ANRM nu ia in calcul aceeasi baza pentru calcularea redeventei? Propunerea de a raporta redeventa pentru gazele produse in Romania la o cifra virtuala din strainatate, cifra mult mai ridicata decat preturile autohtone, arata lipsa de suveranitate si o totala indiferenta cu privire la modul de functionare a pietei de gaze naturale din Romania", se mai arata in comunicatul petrolistilor.ROPEPCA sustine ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a decis emiterea acestui ordin fara sa tina cont deloc de pozitiile exprimate de principalii producatori autohtoni de gaze naturale in cadrul consultarii publice efectuate la data de 7 februarie 2018, dar bazand acest ordin exclusiv pe concluziile unui studiu semnat de un cadru universitar apartinand Universitatii de Petrol si Gaze Ploiesti."Pentru a avea eficienta si aplicabilitate, consideram ca este important ca pretul de referinta pentru gazele naturale sa fie stabilit in baza unui calcul de piata relevant pentru Romania si reflectand preturile efectiv realizate in sectorul upstream din Romania. In acest sens, dorim sa atragem atentia ca variabila referitoare la HUB-urile externe, propusa in proiectul de ordin, nu este aplicabila conditiilor curente de piata din Romania. Consideram ca, la fel cum se intampla in practica internationala atunci cand pretul de referinta este bazat pe indici bursieri, indicele ales trebuie sa fie reprezentativ pentru vanzarile de gaze naturale produse intern", potrivit companiilor petroliere.Reprezentantii acestora au subliniat ca, in prezent, Romania nu exporta gaze si ca piata din Romania, in comparatie cu alte piete, nu este suficient de lichida. Astfel ca preturile de la hub-urile din afara Romaniei nu reflecta valoarea efectiv realizata de producatorii de gaze locali, care este semnificativ mai mica din cauza costurilor de livrare a gazelor naturale de la punctele de referinta la hub-urile externe. Ca un exemplu, fluctuatiile temporare de pe piata romaneasca raportate la hub-urile europene pot fi de 4-5 euro/Mwh sau chiar mai mari."Pretul de referinta trebuie sa fie pretul de piata din Romania. Suntem de parere ca o piata externa nu reprezinta piata din Romania. Nu avem nicio legatura cu hub-ul Baumgarten din Austria. Acolo gazele sunt vandute de mai multe ori si nu este corect pentru plata redeventelor din Romania", a declarat Harald Kraft, presedintele ROPEPCA, citat in comunicat.Mai mult decat atat, producatorii de gaze naturale au obligatia legala de a vinde o parte din productia interna pe piata centralizata din Romania, ceea ce face cu atat mai putin relevanta referinta la un hub extern."Consideram ca determinarea pretului de referinta pe baza unui indice de piata care nu reflecta preturile realizate pentru gazele naturale extrase din Romania cum este pretul de la hub-ul CEGH, este in contradictie cu Legea Petrolului nr. 238/2004, care prevede, la art. 49 alin. (2), ca 'redeventa petroliera se stabileste ca o cota procentuala din valoarea productiei brute extrase'. Merita mentionat de asemenea faptul ca, in general, tranzactiile efectuate la un hub se fac in mod predominant prin intermediari care, de cele mai multe ori, vand produsul cumparat anterior de la un producator. In astfel de cazuri, cotatiile folosite includ si profitul intermediarilor, respectiv includ si cheltuielile de transport. Consideram ca nu este corect ca acest element sa faca parte din calculul pretului de referinta", se mai arata in comunicat.Membrii ROPEPCA atrag atentia asupra faptului ca, prin comunicarea unui pret de referinta care este legat la o piata externa si care depaseste nivelul pietei interne, ANRM trimite un semnal catre piata interna care nu poate sa fie in interesul consumatorilor.In cadrul dezbaterii din 7 februarie pe tema acestui ordin, care a reunit la aceeasi masa reprezentantii ANRM si pe cei ai producatorilor de gaze, acestia din urma au sustinut ca varianta unui calcul al pretului gazelor in functie de cotatiile de la o bursa externa este cea mai rea posibila si au cerut o formula de calcul care sa tina cont fie de pretul din contractele lor, fie de cotatiile de la bursele de gaze din Romania.In replica, reprezentantii BRM au aratat ca bursa de gaze din Romania este abia la inceput, deci imatura si irelevanta, precizand totodata ca pretul la bursa din Viena este aproximativ acelasi cu cel de la Bursa Romana de Marfuri.Pretul de referinta pentru calculul redeventelor nu a mai fost actualizat din 2008 si este, in momentul de fata, considerat la 45 de lei pe MWh, fata de 89-90 de lei pe MWh, cat este pretul pe piata.