Proiectul Nord Stream 2 a strans jumatate din finantarea necesara

"Pana acum am strans 2,4 miliarde euro de la Gazprom si 2,4 miliarde euro de la partenerii occidentali. In concluzie, la finele lunii iunie avem o suma totala de 4,8 miliarde euro", a spus Paul Corcoran."Am primit 96% din tevi, am acoperit cu ciment 55% din aceste tevi si am mobilizat nave pentru conducte. In consecinta, suntem bine pregatiti si suntem in grafic cu acest proiect", a adaugat Corcoran.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream.In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Conducta Nord Stream 2 este preconizata sa devina operationala la finele lui 2019. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.Luna trecuta, SUA si-au exprimat opozitia fata de proiectul gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania via Marea Baltica, un oficial american apreciind ca acest proiect ridica semne de intrebare in domeniul securitatii si in consecinta ar putea sa ii fie impuse sanctiuni din partea Washingtonului.