Record de gaze naturale rusesti in Europa, pentru al treilea an consecutiv

Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller, a anuntat ca in 2018 grupul si-a majorat productia de gaze naturale cu 5,4% pana la 497,6 miliarde metri cubi in timp ce exporturile spre Europa si Turcia au crescut cu 3,4% pana la 201 miliarde metri cubi, informeaza AFP."Dupa cum vedem, cererea pentru gazele naturale rusesti creste. Anul acesta am stabilit un record istoric, pentru al treilea an la rand, cu privire la exporturile de gaze spre tarile din afara CSI. Volumul exporturilor a depasit 201 miliarde metri cubi", a declarat Alexei Miller, citat de agentia de presa Interfax.In 2017, Gazprom a livrat Europei o cantitate de 194,4 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 8,4% mai mult decat in 2016.Cresterea constanta a cererii europene pentru gazele naturale rusesti este argumentul avansat de Rusia pentru a-si apara proiectele de noi gazoducte, spre Turcia via Marea Neagra si spre Germania via Marea Baltica, in pofida reticentelor Uniunii Europene care isi afirma de mai multi ani dorinta de a-si diversifica sursele de aprovizionare.Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.Datele publicate in luna noiembrie aratau ca Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut.