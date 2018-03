Am facut cele mai mari importuri de gaze din ultimii 5 ani, ca sa putem trece cu bine de ultimele zile geroase

Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica 33% din consum), aceasta fiind cea mai mare cantitate de gaze importata intr-o zi in ultimii cinci ani.In depozitele de inmagazinare mai erau luni, la inceputul perioadei geroase, circa 500 de milioane de metri cubi de gaze, din totalul de 1,8 miliarde de metri cubi, cat erau la inceputul iernii.Insa cantitatea de gaze care poate fi extrasa din depozite la sfarsitul sezonului rece, adica spre primavara, scade considerabil fata de cea care poate fi scoasa cand depozitele sunt pline, respectiv 28-30 de milioane de metri cubi pe zi.Totusi, consumatorii de gaze nu au resimtit dezechilibrele din sistem din aceste zile, cu exceptia centralei OMV Petrom, care produce electricitate din gaze si care a fost oprita.Potrivit site-ului Transgaz, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, a inceput sa scada de luni si a ajuns miercuri la un pas de starea de risc (33 milioane de metri cubi), cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali (peste 40 de milioane de metri cubi).In noiembrie 2017, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, declara, in cadrul comisiei de ancheta parlamentara asupra activitatii ANRE, ca stocul de gaze realizat pentru iarna urmatoare este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, astfel ca Romania va fi nevoita sa majoreze importurile cu 30% pentru a nu intrerupe consumatorii."La ora actuala, stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze din Romania a crescut cu 7-8% in ultimul an. Astfel ca la iarna va fi necesar sa importam o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut", a spus Sterian.El a avertizat faptul ca, in aceste conditii, daca furnizorii nu vor avea suficiente gaze ca sa acopere livrarile catre clienti, acestia vor fi deconectati de la sistemul national de gaze."Cine nu se incadreaza in nominalizari va fi restrictionat, daca va consuma mai mult decat nominalizeaza. Daca toti consuma din zestrea, din line pack-ul conductei, fara sa vina cu cantitati de gaze care sa fie injectate in SNT, pica sistemul national de gaze. Ganditi-va ce consecinte ar putea fi pentru sistemul national energetic", a aratat Sterian.In plus, potrivit lui Sterian, nu toata cantitatea de gaze aflata in depozite poate fi extrasa."Din cantitatea stocata de 2,2 miliarde de metri cubi, 300-400 milioane de metri cubi sunt stocuri moarte. Ce se extrage nu este o constanta, ci, pe masura ce se epuizeaza energia din zacamant, presiunea scade, iar cantitatile extrase din depozite scad si ele. La inceputul iernii putem extrage din depozite zilnic 27 milioane de metri cubi, dar spre sfarsitul ciclului, adica februarie-martie, cantitatea care poate fi extrasa scade", a mai aratat directorul general al transportatorului de gaze.