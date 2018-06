Romania are unda verde sa exporte gaze spre Bulgaria si Republica Moldova

"Proiectul pe care tocmai l-am autorizat va permite Romaniei sa alimenteze Bulgaria cu gaze naturale din productie proprie, dar si preluarea de catre Transgaz a gazelor din platoul continental al Marii Negre. Beneficiile proiectului se vor simti inclusiv in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze a diferitelor zone ale tarii mai ales pe timpul iernii cand, din cauza temperaturilor scazute, cresc foarte mult consumurile", a declarat ministrul Energiei, Anton Anton, citat in comunicatul remis AGERPRES.Valoarea totala a lucrarilor este de aproape 17 milioane lei.De asemenea, pe langa exportul spre Bulgaria, acest proiect va permite si dirijarea unor volume de gaze spre Republica Moldova, potrivit unui document postat pe site-ul Transgaz, operatorul sistemului national de transport."Prin implementarea Proiectului, alimentarea Bulgariei poate fi asigurata din Sistemul National de Transport pe culoarul SNT - Onesti - Sendreni - Isaccea - Tranzit 1 - Negru Voda. De asemenea, in cazul preluarii gazelor din platoul continental al Marii Negre in conducta Tranzit 1, se pot asigura simultan alimentarea Bulgariei, alimentarea zonelor deficitare din SNT, precum si dirijarea unei cantitati de gaze spre Podisor - Mosu sau exportul unei cantitati de gaze naturale catre Republica Moldova", spun reprezentantii Transgaz in documentul de prezentare a proiectului, datat decembrie 2017.Lucrarile ar urma sa se desfasoare in perioada 2018-2019. Anul acesta ar trebui ca faza I sa fie finalizata, iar proiectul sa fie pus in functiune, urmand ca partea a doua a lucrarilor sa fie gata in 2019.