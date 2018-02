Romania da sperante Ungariei ca va putea cumpara gaze naturale din alta sursa decat Rusia

Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei.Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria, informeaza agentia ungara de presa MTI.", a spus Peter Szijjarto, care a adaugat ca acest acord de cooperare reprezinta un progres istoric pentru asigurarea securitatii energetice a Ungariei.Potrivit oficialului ungar, partea romana a convenit sa construiasca statii de compresare care vor permite livrarea a 1,75 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an in 2020, urmand ca aceasta capacitate sa fie majorata pana la 4,4 miliarde metri cubi in 2022."Guvernul Ungariei a decis sa construiasca tronsonul de conducta care lipseste intre hubul central de distributie de la Varosfold si Vecses, in apropiere de Budapesta, unde se termina gazoducutul dintre Slovacia si Ungaria. Odata cu aceasta legatura, coridorul de gaze nord-sud, o facilitate cruciala pentru securitatea nationala in Centrul Europei va fi finalizata", a spus Peter Szijjarto.Ministrul ungar de Externe a mai spus ca Romania si Ungaria au decis ca prima linie de tren de mare viteza din regiune ar trebui sa faca legatura intre Budapesta si Cluj Napoca.Guvernul ungar a alocat un miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru realizarea studiului de fezabilitate cu privire la acest proiect, a informat Szijjarto, care a adaugat ca Ungaria nu se opune planurilor Romaniei de a extinde aceasta linie de tren de mare viteza pana la Bucuresti.De asemenea, Peter Szijjarto a informat ca Romania si Ungaria au decis ca doua din cele 10 puncte temporare de trecere a frontierei sa fie transformate in facilitati permanente care sa functioneze non-stop.