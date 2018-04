Romania trebuie sa decida urgent ce va face cu gazele din Marea Neagra

ANRE:

"Este crucial sa stim cum va arata economia Romaniei in 2030 sau 2050 si o eventuala strategie energetica sa se bazeze pe aceasta viziune economica.Pentru ca este un lucru sa ai cateva milioane de consumatori - de energie electrica, gaze, energie termica, nu conteaza despre ce vorbim - si sa modelezi un sistem energetic pe un consum majoritar casnic si este alt lucru sa ai o economie bazata pe servicii si iarasi este un alt lucru daca te gandesti ca ai vrea sa ai o industrie care consuma cantitati importante din energie", a aratat oficialul ANRE.El a precizat ca Romania va avea foarte multe de castigat daca va fi luata decizia de extractie a gazelor din Marea Neagra."Este evident ca aceste proiecte vin cu un plus, fie ca vorbim de extractia de gaze din Marea Neagra, fie ca vorbim de conducta BRUA.Cu un plus de productie de gaze, cu un plus de resursa de gaze, daca vorbim despre BRUA. Si ar trebui sa ne decidem ce ar trebui sa facem cu acest surplus de gaze.Vrem doar sa treaca prin Romania inspre vest sau sud, nu conteaza, sau am dori sa se consume acele gaze in Romania.Evident ca si un tranzit de gaze aduce plus valoare Romaniei, dar daca acele gaze se consuma in industrie si se produce ceva, acea plus valoare este incomparabil mai mare decat niste servicii simple de tranzit", a sustinut Nagy-Bege.Potrivit acestuia, o decizie in acest sens trebuie luata urgent, intrucat productia de gaze din Marea Neagra este asteptata sa inceapa in 2020-2021.El a mai spus ca Romania ar trebui sa aiba propria viziune si strategie de dezvoltare, nu sa se limiteze la a se plia pe ce se decide la Comisia Europeana sau in alte foruri externe."Mi-as mai dori un lucru de la aceasta strategie: cooperare sau implicare. Avand in vedere ca, in final, din ce stiu, aceasta strategie va fi aprobata prin hotarare de Guvern, mi-as dori ca acel vot in Guvern sa nu fie doar o ridicare de mana din partea celorlalte ministere. Mi-as dori sa fie implicate si celelalte ministere", a aratat vicepresedintele ANRE.Anterior, in aceeasi conferinta, Doru Visan, secretar de stat in Ministerul Energiei, a declarat ca Romania ar putea folosi o parte din gazele din Marea Neagra pentru a produce electricitate intr-o noua centrala la Deva, zona pe unde va trece si viitoarea conducta BRUA.La Deva exista deja o termocentrala unde se utilizeaza huila extrasa din Valea Jiului.Visan a argumentat ca exista un dezechilibru de productie a energiei intre partea de nord si cea de sud a tarii."Pe langa capacitatea de la Iernut (centrala pe care o construieste Romgaz - n.r.), va trebui sa pastram unul-doua grupuri pe carbune la Deva, in functie de constrangerile de mediu, dar, foarte important, sa dezvoltam o investitie noua acolo, un ciclu mixt, similar cu cel de la Iernut, pe gaze, in contexul derularii proiectului BRUA, care va trece prin acea zona. Folosirea gazelor din Marea Neagra trebuie sa o asiguram si in aceste capacitati", a mai spus Visan.El a dat asigurari ca Ministerul Energiei va finaliza noua strategie energetica a Romaniei pana la sfarsitul acestui an.