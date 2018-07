Romanii vor plati facturi mai mari la gaze de la 1 august

"Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale pentru clientii finali casnici, incepand cu data de 1 august 2018", se mentioneaza in comunicatul remis joi AGERPRES.Potrivit sursei citate, in sedinta de joi membrii Comitetului de reglementare al ANRE au luat in discutie solicitarile furnizorilor de gaze naturale cu privire la ajustarea preturilor, solicitari ce au venit ca urmare a faptului ca, incepand cu data de 1 aprilie 2017, pretul de achizitie a gazelor naturale din productia interna s-a liberalizat, producatorii avand libertatea sa vanda gazele naturale la un pret care nu mai este reglementat.In prezent, gazele naturale de provenienta interna se vand pe piata concurentiala, inclusiv pentru clientii casnici, pretul de achizitie al acestora fiind stabilit in mod liber, pe baza cererii si a ofertei.ANRE precizeaza ca, in perioada ianuarie 2013 - aprilie 2017, prin calendarele de liberalizare stabilite prin memorandumuri si hotarari de Guvern, evolutia pretului productiei interne a cunoscut o crestere de la 45,71 lei /MWh la 60 lei/ MWh, la consumatorii casnici.Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2016, preturile de vanzare a gazelor naturale de catre producatorii interni au fost de 67,99 lei/MWh din aprilie 2017, 68,50 lei/MWh incepand din iunie 2017, 67,52 lei/MWh din august 2017, 70,33 lei/MWh din octombrie 2017, 71,11/MWh lei din decembrie 2017 si 73,85 lei/MWh din martie 2018.In ceea ce priveste pretul de vanzare a gazelor naturale din productia interna conform contractelor incheiate pe piata centralizata, cu livrare in perioada august 2018 - martie 2019, acesta a evoluat astfel: 77,72 lei/MWh pentru august 2018, 79,57 lei/MWh pentru octombrie 2018, 79,97 lei/MWh pentru decembrie 2018, 80,21/MWh lei pentru ianuarie 2019 si 80,25 lei/MWh pentru martie 2019."Cumulat, procentul de crestere a preturilor la gazele naturale din productia interna a fost, in perioada ianuarie 2013 - martie 2019, de 75,56%, cu mentiunea ca ANRE nu a avut si nu are competente in stabilirea nivelului acestor preturi", se mentioneaza in comunicat.De asemenea, pe langa gazele naturale din productia interna, anual, Romania importa o cantitate de gaze naturale in vederea acoperirii necesarului de consum estimat pentru perioada sezonului rece, iar pretul de import stabilit pe piata concurentiala a fost de: 80,14 lei/MWh din aprilie 2017, 79,39 lei/MWh din octombrie 2017, 91,02 lei/MWh din ianuarie 2018 si 94,58 lei/MWh din martie 2018."Potrivit prevederilor legale, autoritatea de reglementare are obligatia sa stabileasca pretul la gazele naturale la consumatorii casnici in baza achizitiei gazelor naturale facute de furnizori din pietele centralizate, la care se adauga tarifele de transport, de distributie, de inmagazinare si de furnizare, care sunt, in continuare, reglementate de ANRE", explica reprezentantii ANRE.Astfel, tarifele reglementate in perioada 2017 - 2018 au fost, pentru transport, de 8,89 lei/MWh, pentru inmagazinare de 17,14 lei/MWh si pentru distributie de 27,12 lei/MWh, din 1 aprilie 2017, de 6,89 lei/MWh, 17,14 lei/MWh, respectiv 26,99 lei/MWh din noiembrie 2017, de 6,57 lei/MWh, 13,13 lei/MWh, respectiv 27,31 lei/MWh din iulie 2018.Astfel, pretul de transport a scazut in 2018, fata de 2017, cu 26,1%, cel de inmagazinare cu 23,42% si cel de distributie cu 0,7%.Costul de furnizare a scazut cu 23%, de la 5,90 lei/MWh in aprilie 2017 la 4,49 lei/MWh in aprilie 2018.Conform unui proiect de HG publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, pretul maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna la producatori ar putea fi plafonat la 55 lei/Mwh pana la 30 iunie 2021."Pentru asigurarea unui mediu concurential corect pentru sectorul de gaze naturale din Romania si stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Energiei s-au intalnit miercuri, 18 iulie, la sediul MFP, pentru a analiza posibilitatea instituirii unor forme de control al preturilor gazelor naturale practicate de catre producatorii interni, pana la data 30.06.2021. Pentru eliminarea efectelor negative asupra consumatorilor casnici, avand in vedere ca dupa 1 aprilie 2017 s-a liberalizat complet pretul de vanzare al gazelor naturale, iar tendinta de crestere a fost continua si constanta, aceasta fiind in prezent 29,5%, in timp ce pentru luna martie 2019 se estimeaza o crestere de 33,75%, se impune adoptarea unui act normativ care sa plafoneze pretul gazelor naturale", se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.Potrivit initiatorilor, proiectul are impact pozitiv prin stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, generata de pozitia dominanta a celor doi mari producatori care au cota de piata, fiecare de peste 46% si impreuna de 95% (Romgaz, cu o cota de 48,88% si OMV Petrom - 46,08% din total productie) .