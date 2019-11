Romgaz: Consumul de gaze al tarii a scazut cu 5,7% in primele noua luni

Productia de gaze naturale a fost de 3,950 miliarde de metri cubi, insemnand cu 0,7% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut si cu 0,3% mai putin fata de cea programata.Totodata, livrarile Romgaz, reprezentand livrari catre clienti, consum CET Iernut si consum tehnologic, au inregistrat o scadere de 5,4% comparativ cu perioada similara a anului anterior.Cota de piata a Romgaz, reprezentand participarea livrarilor de gaze naturale din productia interna a societatii in consumul national de gaze naturale interne, a inregistrat o crestere de aproximativ 6% comparativ cu perioada similar a anului anterior, ajungand astfel la 59%.Productia de energie electrica a Romgaz a fost de 292,11 GWh, fiind mai putin de jumatate decat productia realizata in perioada similara a anului 2018, adica 750,65 GWh.Producatorul national de gaze, Romgaz, a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 1,185 miliarde de lei, in crestere cu 18,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului financiar.Cifra de afaceri a crescut cu 10,1%, pana la 3,790 miliarde de lei."Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (31,3%), EBIT (36,0%) si EBITDA (51,7%), confirma profitabilitatea ridicata a activitatii Grupului Romgaz", se arata in raport.