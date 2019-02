Romgaz: Pretul gazelor ar fi trebuit plafonat doar pentru consumatorii vulnerabili

"Cand vorbim de consumatori casnici, nu intreaga categorie sunt vulnerabili. Stiu ca exista discutii si s-au format la un moment dat in 2017-2018 grupuri intre Ministerul Muncii, Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor, pentru identificarea acelei categorii. Acest demers nu s-a finalizat pana in prezent.Doar consumatorii vulnerabili ar fi trebuit sa primeasca gaze la preturi plafonate.In lipsa finalizarii acestui demers, am fi putut intelege plafonarea doar catre consumatorii casnici. Insa, asa cum arata ordonanta, producatorii sunt obligati sa vanda la 68 de lei pe MWh intreaga cantitate de gaze, inclusiv cea destinata consumatorilor noncasnici", a spus oficialul Romgaz.El a aratat ca se va ajunge in situatia in care traderii vor cumpara gaze de la producatori la preturi plafonate, insa nu vor avea nicio limita de pret atunci cand le vor livra mai departe consumatorilor noncasnici, adica agentilor economici.Bobar a mai spus ca populatia si CET-urile care livreaza agent termic consumatorilor casnici consuma circa 35-40% din productia interna de gaze."Ar fi fost normal ca doar aceasta cantitate de gaze, cea pentru consumatorii casnici, sa fie vanduta la pret plafonat, iar restul productiei sa fie valorificata pe piata libera. Asteptam sa vedem cum va arata legea de punere in aplicare a ordonantei, in urma dezbaterilor din Parlament, astfel incat sa se atinga efectul dorit", a adaugat el.La randul sau, Dumitru Rotar, director general adjunct al Romgaz a aratat ca masura de plafonare a pretului gazelor are mai multe fatete."Daca ma intrebati ca si consumator de gaze naturale, ma bucur ca pretul ramane la nivelul din masura fiscala. Daca as fi un potential consumator industrial, as vedea o oportunitate. Cred ca ar fi foarte bine sa pun in functiune o unitate industriala, sa produc, in masura in care exista cerere, sa creez locuri de munca, sa fac profit pentru compania mea. Ca producator de gaze, imi este afectata partea de venituri din buget, dar, daca o privesc la nivel dinamic, as putea spune ca aceasta plafonare a pretului o sa creasca cererea, prin urmare voi avea posibilitatea sa produc mai multe gaze. Astfel imi cresc volumul si, daca inmultesc cu pretul, rezulta ca veniturile ar putea sa creasca", a aratat el.Potrivit reprezentantului Romgaz, ramane de vazut daca ritmul in care cererea creste este acelasi cu ritmul in care producatorii vor putea sa-si majoreze productia, in caz contrar urmand sa se creeze un dezechilibru.Intrebat daca era necesara masura de plafonare a preturilor, Rotar a precizat: "Exista mai multe raspunsuri. Fiecare respondent are in vedere interesele lui si le promoveaza. O sa fie multumit, nemultumit, considera necesara sau nenecesara aceasta masura. Raspunsul la intrebare este chiar in preambulul deciziei, acolo se vorbeste despre furnizori, care ar fi intr-o situatie deosebita si au nevoie de ajutor. Din punctul de vedere al producatorului, desigur ca ne afecteaza si nu ne-am fi dorit aceasta decizie", a punctat directorul general adjunct.De asemenea, intrebat de efectele masurii, el a indicat ca importurile de gaze vor creste, daca productia interna nu va tine pasul cu majorarea cererii."V-am spus deja ca, pe partea de venituri, pe noi de afecteaza in mod major. In acelasi timp intrevedem si o oportunitate, probabil ca va creste cererea. Probabil ca ar trebui sa producem mai multe gaze, dar, pentru asta, este nevoie sa faci investitii mai mari. Pentru a face investitii mai mari este nevoie de mai multi bani. Este un ciclu cu un anumit ritm. Depinde daca ritmul in care noi am realiza toate acestea este egal cu ritmul in care cererea va creste. In masura in care cererea va creste foarte mult in timp foarte scurt, atunci va fi nevoie ca acea cerere sa fie acoperita de import", a conchis Rotar.Romgaz a anuntat, vineri, ca a obtinut anul trecut un profit net de 1,4 miliarde de lei, in scadere cu 22% fata de anul precedent. Totodata, cifra de afaceri a ajuns la 5 miliarde de lei, insemnand o crestere cu 9%.