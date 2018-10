Seful Engie: Petrom si Romgaz limiteaza cantitatea de gaze din piata si suntem nevoiti sa importam mai scump

El a explicat ca toate acestea se vor reflecta in facturile platite de consumatorii finali, care vor trebuie majorate de Autoritatea de Reglementare (ANRE)."Pretul gazelor pe piata este in crestere din mai multe cauze. In primul rand, aceasta se intampla ca urmare a faptului ca gazele de import sunt mai scumpe, dar si din cauza ca nu exista suficient gaz pe piata scos la vanzare de producatorii romani, Petrom si Romgaz. Ei spun ca pur si simplu nu mai au gaz", a spus Stab.Oficialul Engie a aratat ca la acestea se adauga si obligatia tuturor furnizorilor de a stoca gaze pentru iarna."Speram sa existe mai mult gaz pe piata in primul trimestru al anului viitor, pentru ca, altfel, vom fi nevoiti sa importam si mai mult, iar pretul de import este in crestere, fiind legat de cotatiile petroliere", a sustinut el.Stab a explicat ca acest lucru este cauzat si de preturile mari de pe piata energiei electrice, care au determinat Petrom si Romgaz sa directioneze mai mult gaz din productia proprie catre centralele pe care le detin la Brazi, respectiv Iernut.Seful Engie a refuzat sa spuna care este pretul gazelor de import cu livrare la iarna, insa a precizat ca a prezentat Autoritatii de Reglementare in Energie documente din care reiese ca va fi nevoie de majorarea pretului final.Intrebat daca Romania va avea suficient gaz in aceasta iarna, oficialul Engie a raspuns: "Nu stiu, depinde de iarna, doar Dumnezeu stie"."Trebuie sa fim pregatiti. Trebuie ca Guvernul sa aiba un plan de urgenta, care sa ne spuna ce sa facem si cum sa intervenim in caz de necesitate, plan care acum nu exista", a adaugat el.