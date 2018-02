Sistemul national de transport al gazelor este foarte aproape de starea de risc, din cauza consumului mare

Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz explica, la capitolul "Limite de functionare ale SNT", ca starea optima a SNT este la valoarea Line Pack de 41 milioane metri cubi plus/minus 1 milion de metri cubi, starea normala este intre 38 si 44 milioane de metri cubi, stari de dezechilibru exista intre 33 si 38 milioane de metri cubi, iar, daca valoarea indicatorului este de sub 33 milioane de metri cubi sau peste 46 de milioane de metri cubi, exista stari de risc.Totusi, reprezentantii companiei precizeaza, tot acolo, ca "starea de dezechilibru pentru SNT, asa cum este mentionata mai sus (cand LP este cuprins intre 33 / 38 mil.Sm3 sau LP este cuprins intre 44 / 46 mil.Sm3), nu are ca si consecinta efectiva o stare de pericol cu privire la transportul gazelor in sistemul national de transport gaze, ci este o consecinta directa a unor stari si consumuri exceptionale".O astfel de clasificare stabileste punctul de plecare de la care Operatorul Sistemului National de Transport incepe sa ia masurile prevazute de Regulamentele europene si legislatia nationala, in vederea mentinerii in parametrii optimi transportul de gaze la nivel national, se mai arata pe site-ul Transgaz.