Engie anunta ca pretul gazelor pentru populatie ar fi continuat oricum sa creasca si fara OUG 114

"Piata din Romania este una imatura, ceea ce a dus la cresterea pretului reglementat anul trecut. Fara OUG 114, pretul ar fi continuat sa creasca", a spus Stab.El a aratat ca, pe bursa, preturile spre sfarsitul anului trecut erau de 115-125 de lei pe MWh. Ordonanta respectiva a plafonat pretul de productie la 68 de lei pe MWh. Pe de alta parte, el a aratat ca actul normativ aduce incertitudine."OUG nu contine nicio referire la ceea ce se va intampla dupa ce se va ridica plafonarea, ce vom face a doua zi. Trebuie sa vedem cum putem face trecerea intre pretul plafonat si pretul de piata, ceea ce nu apare in OUG", a adaugat oficialul Engie.In opinia acestuia, o masura corecta ar fi fost ca doar clientii vulnerabili sa fie protejati."Inca sunt multe semne de intrebare, nu stim cum vor fi alocate cantitatile de gaze intre furnizori, cine va determina cosul de gaze si cum va fi controlata aplicarea lui", a sustinut Stab, la ZF Power Summit.La randul sau, directorul general al E.ON Romania, Frank Hajdinjak, a apreciat ca interventia statului pe piata gazelor era necesara, ca urmare a preturilor foarte mari inregistrate pe bursa."Situatia nu mai era sustenabila. Fara interventia statului, exista riscul sa ramanem fara lichiditate, deci clar era nevoie de interventia statului", a spus reprezentantul E.ON, prezent la acelasi eveniment.El a aratat ca modul in care s-a facut aceasta interventie poate fi imbunatatit si a subliniat ca exista un risc mare de interventie din partea Comisiei Europene in ceea ce priveste aceasta masura luata de Guvern.Potrivit OUG 114/2018, in perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, producatorii de gaze au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizori si clienti finali eligibili. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda cu prioritate catre furnizori, in conditii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.Totodata, producatorii nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh.Pretul de achizitie platit de furnizori pentru gazele din productia interna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor finali nu poate depasi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vanzator.In nota de fundamentare a OUG 114/2018, se arata ca masura este necesara "tinand cont ca, in situatia neadoptarii acestor masuri, exista riscul ca furnizorii sa acumuleze pierderi considerabile, care, pe de o parte, vor genera cresteri deosebit de importante ale pretului la consumatorii finali si, pe de alta parte, vor afecta puternic situatia financiara a furnizorilor si capabilitatea lor de a asigura cantitatile de gaz necesare clientilor lor, punand astfel in pericol continuitatea alimentarii cu gaze naturale".