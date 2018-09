Romania va ramane fara gaze peste 14 ani, daca nu vor fi extrase zacamintele din Marea Neagra

"Pentru a evita cresterea semnificativa a dependentei de importuri, chiar daca acestea vor fi disponibile din surse si prin rute alternative, este necesara dezvoltarea zacamintelor offshore descoperite in ultimii ani in Marea Neagra. Aceasta este o conditie sine-qua-non pentru a putea miza pe gazul natural in mixul energiei electrice", potrivit strategiei.Datele furnizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, inserate in proiect, arata ca rezervele de gaze ale tarii, fara cele din Marea Neagra, sunt de 153 de miliarde de metri cubi, care, la o productie anuala de 10,5 miliarde de metri cubi, ar fi suficiente pentru 14,6 ani.Productia de gaze din Marea Neagra va atinge punctul maxim in anul 2025: "Productia de gaz natural va scadea, dupa ce atinge un nou varf de 132 TWh in 2025, ca urmare a productiei din Marea Neagra, la 96 TWh in 2030 si la 65 TWh in 2050".Exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagra va avea o contributie majora la asigurarea securitatii energetice a Romaniei. Nivelurile cantitative cumulate din productia conventionala onshore si offshore pot avea potentialul de a fi excedentare fata de nivelul estimat in prezent al cererii de pe piata interna, relativ liniar.Romania isi propune cresterea consumului de gaze naturale in industria interna si exportul unor produse finite care utilizeaza ca materie prima si gazele naturale, au mai aratat autorii proiectului."In locul capacitatilor vechi care vor fi retrase in rezerva sau dezafectate in viitorul apropiat, sunt necesare investitii in noi capacitati, o parte fiind destinate functionarii in cogenerare in localitatile cu sistem de incalzire centralizata (SACET) functional: Bucuresti, Constanta, Galati si altele. Este cuprinsa aici si inlocuirea capacitatilor de la Iernut. Costul investitiei este relativ redus, sub 1.000 euro/kW putere instalata, astfel incat se poate asigura finantarea chiar in conditii de cost ridicat al capitalului, iar turbinele sunt eficiente si flexibile, cu costuri de mentenanta relativ reduse", spune documentul citat.Proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva anului 2050, a fost lansat joi in dezbatere publica. Dupa aceasta etapa, va fi elaborat un document final al strategiei, pentru care este nevoie de avizul de mediu, au precizat reprezentantii Ministerului Energiei, pentru AGERPRES.Documentul va fi apoi aprobat prin Hotarare de Guvern, potrivit Legii 123/2012, legea-cadru a sectorului energetic.