SUA ameninta cu sanctiuni daca Germania va continua sa-si sporeasca aprovizionarile cu gaze de la rusi

SUA se opun proiectului gazoductului Nord Stream 2 pentru ca ar creste dependenta Europei de Rusia pentru livrarile de gaze naturale.De asemenea, Washingtonul este ingrijorat ca gazoductul va permite Rusiei sa instaleze in Marea Baltica echipamente submarine de supraveghere, a declarat joi Sandra Oudkirk, director adjunct al Departamentului de Energie din administratia SUA, transmite Bloomberg.Prezenta la Berlin, Oudkirk a spus ca proiectul Nord Stream 2 ar putea fi sanctionat in conformitate cu o lege adoptata in luna august 2017.Congresul SUA a adoptat aceasta lege ca raspuns la interventia Rusiei in Ucraina, dand Guvernului autoritatea de a actiona impotriva oricarui proiect energetic rusesc, inclusiv Nord Stream 2, a spus oficialul american."Aceasta inseamna ca orice proiect de gazoduct, si exista numeroase proiecte de gazoducte in lume care este posibil sa fie incluse, reprezinta un risc ridicat de sanctiuni", a precizat Sandra Oudkirk.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Zilele trecute, consortiul condus de grupul rus Gazprom care este responsabil pentru proiectul Nord Stream 2 a anuntat ca au inceput lucrarile premergatoare constructiei sectiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 in apele Germaniei.