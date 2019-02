SUA avertizeaza ca vor face tot ce le sta in putere pentru a opri constructia gazoductului Nord Stream 2

Pompeo a subliniat lipsa vointei de compromis din partea Washingtonului pe aceasta tema, in contextul in care Germania a facut marti un gest de apropiere fata de SUA, promitand sa importe din urmatorii ani gaz natural lichefiat american si sa construiasca infrastructura necesara, relateaza AFP.Potrivit secretarului de stat american, gazoductul a carui constructie a inceput anul trecut "trimite bani" spre Rusia facand rau Europei."Desi acest tip de tranzactie comporta cu siguranta un aspect comercial, el comporta un risc enorm pentru securitate", a declarat Pompeo in cadrul unei conferinte de presa comune cu ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz."Cred ca presedintele Trump a fost foarte clar asupra faptului ca SUA vor face tot ce le sta in putere pentru ca securitatea europeana sa fie pe primul plan in ceea ce priveste deciziile energetice", a declarat el, intrebat daca SUA iau in calcul sanctiuni.Noul gazoduct ar urma sa permita dublarea capacitatilor primului Nord Stream, care transporta gaz de pe coasta baltica a Rusiei pana in Germania. El este sustinut de Franta, dar puternic criticat de Olanda si Polonia."Impartasim punctul de vedere potrivit caruia proiectul Nord Stream 2 nu serveste securitatii energetice a Europei, il consideram un proiect ratat, chiar prejudiciabil pentru securitatea energetica a continentului", a declarat Jacek Czaputowicz.Ucraina este in mod special preocupata de faptul ca Nord Stream 2 si conexiunea prevazuta cu Turkstream i-ar putea permite Rusiei sa o elimine ca tara de tranzit, ceea ce ar putea-o expune la noi incursiuni militare ale Moscovei, noteaza AFP.Vizita lui Pompeo are loc in contextul in care secretarul adjunct american al energiei, Dan Brouillette, a participat in Germania la o conferinta privind gazul natural lichefiat - o zona de compromis intre aliati pentru a reduce dependenta fata de Rusia.