SUA cer Ungariei si tarilor vecine sa respinga gazoductele rusesti

Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie va fi cruciala pentru regiunea Europei Centrale si de Est avand in vedere ca, in trecut, Rusia a utilizat energia ca o arma, a subliniat oficialul american, transmite Reuters."Rusia utilizeaza un proiect de gazoduct denumit Nord Stream 2 precum si unul denumit TurkStream in incercarea de a-si intari controlul asupra securitatii si stabilitatii Europei Centrale si de Est", a declarat Rick Perry cu ocazia unei vizite la Budapesta.In replica, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a spus ca gazoductul TurkStream, care este in prezent construit intre Rusia si Turcia via Marea Neagra, este o veste buna pentru Ungaria, in conditiile in care va avea o capacitate anuala de transport de 5-6 miliarde metri cubi si una din ramurile acestui gazoduct ar urma sa permita livrarea de gaze naturale in sudul Ungariei via o noua ruta.Administratia Trump incearca sa incurajeze achizitiile de gaze din SUA sau alti furnizori in dauna achizitiilor din Rusia. "SUA se opun cu fermitate acestor proiecte si cerem Ungariei si tarilor vecine sa ni se alature in respingerea lor", a spus Perry.Ungaria depinde in mare parte de Rusia pentru aprovizionarea cu gaze naturale, care ajung in Ungaria prin conducte via Ucraina. In plus, Rusia in prezent este implicata in constructia de noi reactoare la singura centrala nucleara din Ungaria.Peter Szijjarto a spus ca Guvernul de la Budapesta este dispus ca cumpere gaze naturale din Croatia, care in prezent construieste un terminal de gaze naturale lichefiate pe insula Krk, precum si din Romania. Szijjarto a mai spus ca a cerut SUA sa sprijine eforturile de diversificare ale Ungariei, subliniind ca in prezent o conduca de interconectare nu este capabila sa transporte gaze naturale importate din Marea Neagra via Romania.