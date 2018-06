Ungurii vin cu clarificari privind conducta de gaze BRUA: V-am facut o mare favoare. V-am dat un miliard de dolari americani

Oficialii FGSZ au precizat ca au organizat conferinta de presa de la Bucuresti pentru a clarifica unele informatii eronate aparute in presa in legatura cu interesul Ungariei vizavi de gazele care urmeaza sa fie extrase din Marea Neagra.In acelasi timp, insa, directorul general al companiei a fost vizibil deranjat de intrebarilor jurnalistilor romani, care au vrut sa afle de ce partea ungara s-a razgandit in privinta rolului sau in proiectul BRUA, dupa ce a decis sa nu mai construiasca un gazoduct intre Ungaria si Austria."Ce inseamna ca ne-am razgandit? Ca am pus un dop intre Romania si Ungaria in conducta si nu lasam gazul sa treaca si pierdeti venituri? Cum adica ne-am razgandit? Ce am schimbat sunt beneficiile pentru voi, pentru ca producatorul vostru ar urma sa foloseasca mai putini bani in Romania, pentru ca nu trebuie sa mai cheltuiasca alt miliard de dolari pe o conducta noua, din moment ce exista infrastructura deja acolo. V-am facut o mare favoare. V-am dat un miliard de dolari americani. Stiti cum merg lucrurile astea? Totul este calculat in functie de pret. Se pare ca nu intelegeti cum functioneaza aceste lucruri", a spus Terhes.El a explicat ca Exxon, atunci cand va lua decizia de a investi, va calcula absolut toate costurile, iar o conducta intre Ungaria si Austria ar fi insemnat cheltuieli in plus de un miliard de dolari, in conditiile in care exista deja o conducta care ar putea prelua gazele din Ungaria spre Slovacia si, de acolo, spre vestul Europei, inclusiv spre Austria."Intelegeti acum? Capacitatea va fi aceeasi si conducta este deja acolo, la o treime din pret. Asa ca celor de la Exxon le va fi mai usor sa ia decizia de a investi, pentru ca un miliard de dolari se scad din costuri, pentru ca nu vom mai construi conducta", a subliniat oficialul FGSZ. In plus, varianta veche includea traversarea Dunarii de doua ori, cu impact asupra mediului, a adaugat el.Anterior, in aceeasi conferinta Terhes a aratat ca Romania nu are ce sa faca cu intreaga productie de gaze din Marea Neagra, iar un export spre nord sau sud nu este fezabil, astfel ca gazele vor ajunge in vestul Europei prin Ungaria."Vrem sa intelegeti ca Romania se afla pe punctul de a lua cea mai importanta decizie economica din ultimii 20 de ani. Vorbim de 200 de miliarde de metri cubi de gaze in Romania", a spus oficialul companiei din Ungaria.Terhes a subliniat ca, in Romania, doar 30-35% din populatie este conectata la reteaua de gaze, in timp ce in Ungaria este vorba de 95% (a doua cea mai mare retea din Europa, din acest punct de vedere, dupa Olanda, unde 99% din populatie este racordata la reteaua de gaze)."Este pur si simplu prea mult pentru necesitatea interna a tarii. Nu aveti petrochimie, nu puteti folosi gazele naturale ca materie prima. Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?", s-a intrebat el retoric.Terhes a criticat si intarzierea cu care Parlamentul din Romania dezbate legislatia din domeniul operatiunilor petroliere offshore."Este greu pentru noi sa ne explicam intarzierea unor legi in baza carora se va lua cea mai importanta decizie pentru Romania, care ar insemna 4-5 miliarde de dolari venituri pentru Romania. Noi lucram in business, nu in politica, si pentru noi este foarte greu de inteles de ce aceste lucruri nu se intampla. In primul rand vor beneficia de aceste proiecte Romania si contribuabilii romani, apoi Exxon si OMV, iar, in al treilea rand, Transgaz, iar noi venim pe locul al patrulea, daca fluxul de gaze ajunge in Ungaria", a sustinut seful FGSZ.