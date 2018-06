Transgaz a inceput constructia conductei care leaga Romania de Bulgaria, Ungaria si Austria

Transgaz construieste infrastructura de pe teritoriul Romaniei, din coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria, Faza 1 (BRUA - Faza 1) - un proiect sustinut de Comisia Europeana, important la nivel national si regional pentru ca duce la diversificarea surselor de gaz.Proiectul BRUA - Faza 1 presupune constructia conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas, in lungime de 479 km, cu diametru de 32' (Dn 800) si presiunea de proiectare de 63 bar. Valoarea totala estimata pentru Faza I este de 478,6 milioane euro.In cadrul BRUA - Faza I, Transgaz lucreaza deja, din 14 aprilie, la cele 3 statii de comprimare gaze de la Podisor, Jupa si Bibesti, 40% din cheltuielile eligibile estimate fiind acoperite de Uniunea Europeana, printr-un grant in valoare 179,3 milioane de euro.Ministrul Economiei, Danut Andrusca, s-a declarat multumit de modul in care Transgaz a gestionat pana in prezent lucrarile pentru proiectul BRUA si a subliniat importanta respectarii calendarului lucrarilor."Proiectul este unul strategic pentru Romania, pentru Ministerul Economiei si pentru Transgaz. Calendarul lucrarilor trebuie respectat cu strictete, pentru ca este un proiect de investitii mult prea important ca sa existe devieri de la grafic. Stiu ca Transgaz este implicat si in alte proiecte de anvergura, cum este cel din Republica Moldova, si am incredere in capacitatea companiei de a acorda proiectului BRUA importanta cuvenita", a afirmat Danut Andrusca.Directorul General al Transgaz, Ion Sterian, a declarat la randul sau ca transportatorul national de gaze are resursele si capacitatea necesare pentru finalizarea proiectului BRUA, cu respectarea angajamentelor financiare si a termenelor asumate."Lucrarile le supraveghem cu exigenta si la firul liniar, adica la conducta si la statiile de comprimare. Suntem in contact permanent cu constructorii ca sa ne asiguram ca lucrarile sunt in grafic si ca indeplinesc standardele de calitate si siguranta necesare. Segmentul BRUA de pe teritoriul Romanei ne va permite sa incasam sume importante de bani din tarifele de transport si tranzit", a spus Ion Sterian, Directorul General al Transgaz.La finalizarea fazei I a proiectului BRUA se va asigura fluxul bidirectional de gaze naturale spre: Bulgaria - prin interconectorul Giurgiu - Ruse, 1,5 miliarde Smc/an (171.000 Smc/h), la 30 bar la granita si Ungaria - prin interconectorul Horia - Csanadpalota, a 1,75 miliarde Smc/an (200.000 Smc/h), la 40 bar la granita.Proiectul BRUA Faza I este prioritar la nivel national si regional. El este inclus in lista proiectelor Central East South Europe Gas Connectivity (CESEC), pentru ca aduce o contributie semnificativa la cresterea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale si a gradului de interconectivitate regionala.SNTGN Transgaz SA Medias este una dintre cele mai importante companii din portofoliul Ministerului Economiei. Operatorul tehnic al Sistemului National de Transport (SNT) gaze naturale, asigura indeplinirea strategiei nationale privind transportul intern si international al gazelor naturale si dispecerizarea gazelor naturale, in conditii de eficienta, transparenta, siguranta, acces nediscriminatoriu si competitivitate.